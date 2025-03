Song Contest: Österreichs "JJ" ist der Top-Favorit!

Österreichs Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest könnte uns nach Udo Jürgens und Conchita einmal mehr den Sieg bringen

"Es ist verrückt, wirklich!" freut sich Österreichs zu Zeit bekanntester Countertenor JJ über den Hype um seinen ESC-Song "Wasted Love". "Es ist irgendwie absurd, weil wir bei den Wettquoten noch nie so weit oben waren", kann JJ sein Glück kaum fassen. Zum Zeitpunkt des Interview war der sympathische Sänger noch auf Platz 2 der Wettquoten.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Das änderte sich Samstagnacht, nachdem die schwedische Entscheidung fiel. Nicht ESC-Sieger (2015) Måns Zelmerlöw, der als Favorit galt, wird Schweden vertreten, sondern die Spaß-Formation KAJ mit ihrem "Sauna-Song". Als das bekannt wurde, überholte Österreich Schweden bei den Buchmachern und war der Top-Favorit für den Sieg am 17. Mai in Basel.

Österreich ist Wett-Favorit © Screenshot ×

Inzwischen liefern sich die Buchmacher ein wahres Duell zwischen Schweden und Österreich. Im Sundentakt wechselt hier der Favorit. Fakt ist jedenfalls, dass Österreich mit JJ im Vorfeld noch nie so hohen Chancen auf den Sieg gegeben wurden. Das Video zu "Wasted Love" wird auch auf YouTube immer mehr der Renner - bereits knapp eine Million Views hat der Song bereits.

JJ ist der absolute Favorit und bringt schon jetzt den ORF ins Schwitzen. Ein Song Contest in Österreich würde zig Millionen kosten - und das bei einem ORF-Sparprogramm. "Ein Song Contest in der Wiener Stadthalle. Das wär schon was", grinst auch JJ im oe24-Talk.