× JJ: Mein Fahrplan zum Song Contest Sieg!

Mit „Wasted Love“ rockt unser ESC-Held JJ ganz Europa und liefert sich aktuell bei den Wetten mit Schweden ein heißes Duell um den Sieg. Damit das auch wirklich klappt geht er im April auf Stimmenfang. Bei den wichtigsten ESC-Partys.

„Der Hype ist schon jetzt deutlich größer als einst bei Conchita.“ Selbst beim ORF ist man über den durchschlagenden Erfolg unseres neuen ESC-Helden JJ überrascht. Bei den Wetten ist er mit der Pop-Oper „Wasted Love“ ja Top-Favorit und liefert sich mit KAJ (Schweden) einen beinharten Kampf um Platz 1. Fast stündlich wechseln sich Österreich und Schweden bei den Buchmachern als Sieger-Tipp ab. Die Gewinnchance für JJ liegt schon bei 17 Prozent! Großes Geld ist damit freilich nicht mehr zu machen. Die Quoten liegen nur mehr zwischen 3,75 und 4,5. Mit dem Wiener Duo Abor & Tynna, das für Deutschland an den Start geht und aktuell nur auf Platz 24 liegt, ließe sich indes das bis zu 101-fache des Einsatzes machen.

© zeidler ×

© Eurovision Song Contest ×

KAJ aus Schweden (o.) sind unsere stärksten Konkurrenten

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

„Das ist verrückt. Mein Traum wäre, den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle zu holen,“ kommentiert JJ im oe24-Interview den Wett-Hype und nimmt nun vollen Kurs auf Europa und den Stimmenfang.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×



Nach seinem Abschieds-Auftritt in der Staatsoper beim Konzert der Opernschule am 18. März geht’s auf große Europa-Tournee. Die ersten Auftritte bei den großen ESC-Partys in Amsterdam (5. April), London (13. April) und Madrid (19. April) sind bereits fixiert. Gut möglich, dass vor der für Ende April/Anfang Mai geplanten Abschieds-Party in Wien noch weitere Europa-Stopps dazukommen. Die Tipps dafür holt er sich u.a. von unserem letzten ESC-Sieger. „Ich bin in enger Verbindung mit Conchita. Ich lasse mir Tipps geben und ich nehme sie auch an. Egal, ob sie dann funktionieren oder nicht.“

Sänger JJ bei der Präsentation © Zeidler ×

Am ersten Mai Wochenende geht’s für JJ dann nach Basel. Wohl mit dem Zug! Nach den ersten Proben in der St. Jakobshalle steht für JJ am 11. Mai der Red Carpet Auftritt bei der großen Eröffnungs-Feier am Plan. Am 14. Mai steigt das Jury Finale. Am 15. Mai geht es beim zweiten Semifinale um alles. Bei 16 Teilnehmern muss JJ in die Top 10. Dann ist er am 17. Mai auch im Grande Finale dabei. Bei den Wetten ist er dafür der haushohe Favorit!