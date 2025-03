× Bei Wetten schon Platz 2: JJ lässt uns vom Song Contest Sieg träumen

Letzte Woche schon auf dem hervorragenden Platz 5. Nach der Song Präsentation Platz 3 und jetzt liegt unser JJ bei den ESC-Wetten sogar schon auf Platz 2. Ganz Europa feiert die Pop-Oper „Wasted Love“. Nur der ORF beginnt schon langsam zu zittern.

Platz 1 bei iTunes, schon über 500.000 YouTube Views und bei den Wetten auf dem sensationellen Platz 2. Tendenz steigend! Wenn’s so weitergeht, dann gewinnt uns der neue ESC-Held JJ „den Schas“ (© Andy Knoll). Mega Song Contest Hype um Österreich. Mit der Pop-Oper „Wasted Love“ mischt der Kontertenor ganz Europa auf. Die Semi-Final-Quali am 15. Mai in Basel gilt nur mehr als Formsache. Im Finale (17. Mai) könnte er sogar in die Fußstapfen von Udo Jürgens und Conchita treten.

Das sind die Wetten-Favoriten für den Song Contest 2025:

1. Schweden

2. Österreich



3. Frankreich

4. Niederlande

5. Finnland

6. Estland

7. Belgien

8. Israel

9. Tschechien

10. Ukraine

24. Deutschland

„Wenn ich den Sieg für Österreich holen könnte, wäre das super,“ gibt sich Johannes Pietsch, so unser ESC-Held bürgerlich, im oe24-Interview selbstbewusst. Sein neuer Hit, der auf Elemente aus Oper, Pop und Tekkno setzt, sticht aus dem Teilnehmerfeld heraus. „Ich vertone damit meine persönliche Erfahrung mit der vergeudeten und der unerwiderten Liebe. Als ich den Song geschrieben habe war die Trennung noch ganz frisch. Deshalb konnte ich meine ganze Emotion in den Song verkörpern und verpacken: „Ich habe aus der Niederlage in der Liebe einen potenziellen Sieger-Song geschaffen“

Die ESC-Fans sehen es ähnlich. Selten hat ein österreichischer Song Contest Beitrag Europa derart bewegt. „Das ist der Sieger Song!“, „Die anderen brauchen gar nicht mehr antreten“ oder „Ein Meilenstein“, so der allgemeine Social Media Tenor.

Der Hype um JJ lässt freilich den ORF zittern. Bei einem Sieg müssten man 2026 den ESC ausrichten. Die Schweiz hat dafür heuer über 35 Millionen Euro veranschlagt.