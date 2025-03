Song Contest: Österreich will mit "Pop-Oper" den Sieg holen

Am Mittwoch Vormittag präsentierte unser ESC-Star "JJ" erstmals seinen Song vor Publikum

Der Song verpackt meine persönliche Erfahrung mit einer vergeudeten Liebe!“ Unser neuer ESC-Held JJ liefert mit „Wasted Love“ eine „Pop-Oper in 3 Minuten“, die am Donnerstag um 7.40 im ö3 Wecker seine Weltpremiere feiert und schon bei der Präsentation in der Staatsoper für Standing Ovations sorgte. „Das gab‘s noch nie“, war darob auch Mr. Song Contest Andi Knoll überrascht.

Sänger JJ bei der Präsentation © Zeidler ×

Unser neuer Hit, der viele Gänsehaut-Momente, aber wenig Mitsing-Stellen liefert, wird in Basel sicher Akzente setzen. Bei den Wetten liegt JJ ja schon auf Platz 5. Die Final-Qualifikation am 15. Mai schient nur mehr Formsache: JJ wird damit nur im Video, das auch in der Dive Tauschule in Wien gedreht wurde, untergehen. Das Papierschiffchen aus dem Video ist aber bei der ESC-Bühnenshow mit dabei. „Es wird auch ein Boot geben“, so JJ.

Am 18. März liefert Johannes Pirch, so unser ESC-Held bürgerlich, noch ein Konzert in der Opernschule, dann geht‘s zwecks Stimmenfang auf große Europa-Tour. „Ich freue mich schon die anderem Kandidaten kennen zu lernen, vor allem die Wiener Abor und Tynna, die für Deutschland antreten. Ihr Lied „ballert“ ja wirklich.“