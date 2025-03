× Mega-ESC-Hype um JJ - bei Wetten schon auf Platz 4!

Austria 12 Points! JJ mischt mit seiner Pop-Oper „Wasted Love“ Europa auf. Mega-hype in Internet und bei den Wetten jetzt schon auf Platz 4. Steigt 2206 der Song Contest wieder in Österreich?

„Ein potenzieller Sieger des Jury Votings “, „Was für eine Stimme“, „Das verschlägt mir den Atem“ Oder „Wien? Graz? Innsbruck? Salzburg? - wo wird der Song Contest 2026 stattfinden“ Jubel über unsere neue ESC-Hymne „Wasted Love“ auf der Facebook-Seite des Eurovision Song Contest. Donnerstag früh feierte die „Pop-Oper“ auf ö3 ihre Weltpremiere, seitdem lässt JJ das Netz ausflippen. Und auch die Wettbüros. Aktuell liegt Österreich schon auf Platz 4! Die Quali am15. Mai in Basel scheint für JJ nur mehr Formsache. Auch weil er mittlerweile bei den Wetten alle 15 Konkurrenten seines Semifinales hinter sich lässt. Österreich ist somit ziemlich sicher am 17. Mai beim großen Finale dabei.

Das sind die Wetten-Favoriten für den Song Contest 2025:

1. Schweden

2. Frankreich

3. Niederlande

4. Österreich



5. Finnland

6. Estland

7. Tschechien

8. Belgien

9. Island

10. Ukraine

„Ich verfolge die Wetten, auch weil mir viele meiner Freunde ständige Screenshots schicken. Und das überrascht mich jedes Mal“ freut sich JJ im oe24-Interview über den Hype, der ihn doch ein wenig stresst: „Das macht ein bisschen Druck, aber damit kann ich gut leben.“

JJ mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

In Basel will Johannes Pirch, so unser ESC-Held bürgerlich, die ganz große Show liefern: „Ich werde meine ganzen Emotionen ausschütten und mit dem Publikum teilen. Bei meiner Show werden die werden die Papierschiffe aus dem Video dabei sein und ein riesiges Boot!“

Damit nimmt er Kurs in Richtung Finale und will auch dort groß abräumen: „Ein Sieg für Österreich wäre super!“ Laut den ersten Internet-Reaktionen ist das durchaus möglich!