Neuer Look: So sieht SOKO-Star Michael Steinocher nicht mehr aus

Der Schauspieler zeigte sich beim Neujahrsempfang im Le Meridien voll verändert und erzählte von neuen Rollen.

Beim glanzvollen Neujahrsempfang von Clemens Trischler im Wiener Le Méridien sorgte Michael Steinocher für Aufsehen. Der Schauspieler, bekannt aus der beliebten SOKO-Reihe und sonst meist mit jugendlich abrasiertem Bart unterwegs, präsentierte sich diesmal kaum wiederzuerkennen: dunkle, längere Haare und ein wuchernder Bart verliehen ihm einen deutlich anderen Look.

Im Gespräch mit oe24 gab Steinocher einen Einblick hinter die optische Veränderung: „Ich habe für März ein neues Jobangebot.“ Weitere Details zu dem Projekt wollte der Schauspieler zwar noch nicht verraten, doch sein Statement lässt auf eine spannende berufliche Projekte hoffen.

Michael Steinocher mit Vollbart und Mähne beim Neujahrsempfang © Andreas Tischler

Es bleibt spannend...

Fans des SOKO-Stars reagierten überrascht, aber positiv auf das neue Erscheinungsbild. Steinocher selbst wirkt entspannt und zufrieden mit seinem Wandel, der deutlich zeigt, dass Schauspieler auch abseits der Kamera immer wieder neue Facetten ausprobieren – sei es für Rollen oder aus reinem persönlichen Stil.

Ob der neue Look etwas mit dem kommenden Projekt zu tun hat, bleibt abzuwarten. Fest steht: Auf dem Wiener Neujahrsempfang machte Michael Steinocher einmal mehr klar, dass er nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf gesellschaftlichen Events ein Hingucker ist.