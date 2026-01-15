Neujahrsempfang: Gerda Rogers deutete den VIPs die Sterne

Glanz, Glamour und ein Blick in die Sterne: Beim stilvollen Neujahrsempfang von Clemens Trischler traf sich Wiens Prominenz, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Für den astrologischen Höhepunkt sorgte Gerda Rogers, die den Gästen bereits verriet, was 2026 bringen könnte.

Mit einem stimmungsvollen Neujahrsempfang setzte Clemens Trischler gleich zu Jahresbeginn ein gesellschaftliches Ausrufezeichen. Rund 100 handverlesene Gäste aus Kunst, Kultur, Medien, Wirtschaft und Sport folgten der Einladung des Künstlermanagers und Buchautors ins Le Méridien Vienna – und machten den ersten Neujahrsempfang des umtriebigen Netzwerkspezialisten zu einem glanzvollen Treffpunkt der heimischen Prominenz.

Gerda Rogers, Clemens Trischler und Vera Russwurm. © Andreas Tischler

Sternstunde der VIPs

Für den besonderen Höhepunkt des Abends sorgte Star-Astrologin Gerda Rogers. Mit Charme, Witz und astrologischer Präzision wagte sie einen Blick in die Sterne und las den Anwesenden bereits das Horoskop für 2026. Ihre Botschaften fielen dabei ebenso hoffnungsvoll wie optimistisch aus – beste Voraussetzungen also für ein Jahr, das laut Rogers für viele im Raum neue Chancen, kreative Durchbrüche und überraschende Wendungen bereithalten wird. Entsprechend aufmerksam lauschten die Gäste, als die Grande Dame der Astrologie ihre kosmischen Ausblicke teilte.

Simone Lugner und Iva Schell. © Andreas Tischler

Maria Happel und Michael Steinocher © Andreas Tischler

Das Who’s who der österreichischen Society ließ sich diesen Abend nicht entgehen: Unter den Gästen fanden sich Schauspielgrößen wie Mariella Ahrens, Julia Cencig, Maria Happel, Aaron Karl und Michael Steinocher, die beiden Künstler Franz Josef Baur und Alex Kiessling ebenso wie Moderatorinnen Eva Pölzl, Clarissa Stadler, Corinna Kamper, Martina Kaiser und Eser Akbaba. Musikalisch vertreten waren ESC-Gewinner JJ, Kult-Sängerin Jazz Gitti, Andy Lee Lang und Iva Schell.

Künstler unter sich: Franz Josef Baur und Alex Kiessling © Andreas Tischler

Sport, Wirtschaft und Politik

Sport, Politik und Wirtschaft komplettierten das hochkarätige Bild: Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Fußballer Stefan Maierhofer, Unternehmer Ernst Minar und Peter Schaider, Talkmasterin Vera Russwurm sowie die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat gaben sich die Ehre. Mit dabei waren außerdem Baumeister-Witwe Simone Lugner, Trendscout Wolfgang Reichl und Opernstar Herbert Lippert.

Maria Rauch-Kallat und Ernst Minar. © Andreas Tischler

Als Co-Gastgeber fungierte Hanspeter Soller, Direktor des Le Méridien Vienna, der die Gäste kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnte – von frischen Austern über Flusskrebse auf Erbsenpüree bis hin zum opulenten Schokobrunnen. Begleitet wurde der Abend von erlesenen Sekten und Weinen der Domaine Baumgartner aus dem Pulkautal.

Stefan Koubek und Stefan Maierhofer © Andreas Tischler

Peter Schaider und Andy Lee Lang. © Andreas Tischler

In ausgelassener Stimmung, bei angeregten Gesprächen und mit einem optimistischen Blick in die Sterne wurde bis spät in den Abend gefeiert. Eine bleibende Erinnerung nahmen die Gäste ebenfalls mit nach Hause: ein persönliches Portrait der Scherenschnittkünstlerin Michaela Hofer.