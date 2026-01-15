Neujahrsempfang in der Otto Wagner Villa: Promis helfen im eigenen Land

Prominente aus Politik, Medien und Showbusiness trafen sich am Dienstag in Wien, um beim Neujahrsempfang von „Hilfe im eigenen Land“ gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen und ihr Engagement für Menschen in Not zu zeigen.

Beim Neujahrsempfang von „Hilfe im eigenen Land“ wurde am Dienstagabend in der historischen Otto Wagner Villa nicht nur auf das neue Jahr angestoßen, sondern auch ein starkes Zeichen für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt.

Michael Schottenberg mit Vera Russwurm und Barbara Stöckl. © Andreas Tischler

Mehr lesen:

Auf Einladung der Gastgeber Tillmann Fuchs, HILFE IM EIGENEN LAND-Präsidentin Sissi Pröll sowie Erwin Pröll versammelten sich zahlreiche prominente Unterstützer der Hilfsorganisation, um ihr Engagement für Menschen in Not in Österreich zu bekräftigen. In stilvollem Rahmen traf sich Politik, Kultur und Medienwelt, vereint durch ein gemeinsames Anliegen: rasche und unbürokratische Hilfe dort zu leisten, wo sie dringend gebraucht wird.

Klaudia Tanner, Erwin und Sissi Pröll. © Andreas Tischler

Prominente Helfer

Unter den Gästen fanden sich unter anderem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Schauspieler Adi Hirschal, die Moderatorinnen Vera Russwurm und Claudia Stöckl sowie „Dancing Star“ Aaron Karl, die mit ihrer Anwesenheit ihre Verbundenheit mit der Organisation unterstrichen.

Eva und Toni Mörwald mit Inge Klingohr. © Andreas Tischler

Der Neujahrsempfang bot Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Hilfsprojekte, zukünftige Vorhaben und die wachsenden Herausforderungen im sozialen Bereich. Zugleich wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig das Netzwerk aus engagierten Persönlichkeiten ist, das „Hilfe im eigenen Land“ seit Jahren trägt und stärkt.