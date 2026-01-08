Promi-Neujahr im Marchfelderhof mit umjubelter Fendrich-Premiere

Mit einem glanzvollen Empfang startete die Wiener Kultur- und Künstlerszene ins neue Jahr. Beim traditionellen Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof trafen sich prominente Namen aus Musik, Theater und Kabarett zu einem Abend voller Highlights, Kulinarik und Gesellschaft.

Wenn im Marchfelderhof zum traditionellen Künstler-Neujahrsempfang geladen wird, blicken andere Gastronomen wehmütig auf die Uhr. „Die Szene Lokale in Wien und Umgebung werden heute Abend wohl einige leere Tische beklagen müssen“, bemerkte Hausherr Peter Großmann augenzwinkernd – und sollte recht behalten. Auch heuer wurde Deutsch-Wagram zum gesellschaftlichen Treffpunkt der Wiener Kultur- und Künstlerszene.

Unter der Patronanz von Andy Lee Lang stand der glanzvolle Jahresauftakt ganz im Zeichen von Musik, Begegnung und gelebter Kulturszene. Der Rock’n’Roller begrüßte Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie langjährige Weggefährten und sorgte einmal mehr für eine Atmosphäre, die den Neujahrsempfang zu einem Fixpunkt im gesellschaftlichen Kalender macht.

Christina Lugner, Andy Lee Lang und Katharina Baumgartner. © Conny de Beauclair

VIPs im Marchfelderhof

Angeführt von Birgit Sarata folgte eine hochkarätige Gästeschar der Einladung in den Marchfelderhof. Mit dabei waren unter anderem Theaterprinzipal Peter Hofbauer, die Kabarettisten Gernot Haas sowie Marcus Strahl und Leila Strahl.

Birgit Sarata und Peter Großmann. © Andreas Tischler

Musikalisch zog Andy Lee Lang alle Register und präsentierte ein Programm, das keine Wünsche offenließ. „Die Macher des bevorstehenden Eurovision Song Contest müssen sich warm anziehen“, schmunzelte Niddl, während sie den Darbietungen von Andy Lee Lang, Christl Prager, Werner Auer, Gary Lux, Willi Dussmann, Birgit Denk und Peter Kern lauschte.

Fendrich lieferte eigenen Song

Für einen besonderen Moment sorgte Lucas Fendrich, der unter tosendem Applaus sein viel bejubeltes Debüt auf der Marchfelderhof-Bühne feierte und eigens ein Neujahrslied präsentierte.

Lucas Fendrich und seine Freundin Isabella. © Andreas Tischler

„So einen Gästemix gibt’s wirklich nur hier“, zeigte sich Jazz Gitti begeistert. Gemeinsam mit Martina und Werner Fasslabend, Christian Mucha, Barbara Helfgott, den Spitzenköchen Heinz Hanner und Robert Letz, Christine Lugner, Beatrice Turin sowie Tony Wegas, der nach langer Krankheit erstmals wieder gesellschaftlich in Erscheinung trat und besonders herzlich begrüßt wurde, genoss sie ein Neujahrsdinner der Extraklasse.

Beatrice Turin © Andreas Tischler

Kulinarisch wurde im Marchfelderhof nicht einfach gegessen, sondern zelebriert: Von Flusskrebssalat mit Papaya über Hokkaido-Melange und Barbarie-Entenbrüstchen bis hin zu Topfen-Obersnockerln ließ das Menü selbst die strengsten Diätpläne verstummen. Ein Neujahrsempfang, der einmal mehr bewies, warum der Marchfelderhof für die Wiener Kulturszene weit mehr ist als nur ein Gasthaus.