Neue Ö3-Weckermoderatorin Anna Kratki moderiert den Welser Stadtball
© Ö3

Neue Ö3-Weckermoderatorin Anna Kratki moderiert den Welser Stadtball

14.11.25, 11:12
Wie jedes Jahr werden 1.300 Ballgäste erwartet. 

Wels. "It‘s Time to shine“ heißt es am 31. Jänner 2026, wenn das Stadttheater Wels wieder zum glamourösen Treffpunkt für alle Ballliebhaber wird. Organisiert von der Wels Marketing & Touristik GmbH in Zusammenarbeit mit sechs Service- und Charity-Clubs, der Stadt Wels, den Welser Szenelokalen und der Tanzschule Hippmann, erwartet die Gäste auch 2026 ein Abend voller Glamour, Tanz und Musik. Ab sofort gibt es die Tickets in der Wels Info, auf Ö-Ticket und bei ausgewählten Partnern zu kaufen.

Eine Mischung aus „Opernball-Feeling“ und „Discofieber“ erwartet die Besucher an diesem glamourösen Abend. Denn von der klassischen gesungenen und getanzten Eröffnung durch die größte Tanzschule des Landes über das renommierte pt art orchester bis hin zur mitreißenden Mitternachtseinlage und der Discofeeling im Zelt steht alles im Zeichen von Glanz, Groove und Disco-Feeling.

Moderation mit Charme und Star-Appeal

Die neue Ö3-Morgenmoderatorin Anna Kratki führt gemeinsam mit ihrem Mann Alex Kratki durch den Abend. Anna freut sich auf den großen Auftritt in der Heimatstadt. Erstmals steht das Traumduo gemeinsam auf der großen Bühne.

Flanierkarten sind um 39 Euro erhältlich.

