Hermann Maier geschlagen: Star-Challenge sorgt für Überraschung

Am Montag wurde in Flachau traditionell der Damen-Flutlicht-Slalom eingeleitet. Bei der von Hermann Maier organisierten "Star-Challenge" gingen Ski-Legenden und Promis gemeinsam an den Start.

Schweiz gegen Österreich lautete das Motto der "Star-Challenge", die einen Tag vor dem Damen-Weltcup-Nachtslalom am Dienstag über die Bühne ging. Insgesamt 14 Teams, jeweils bestehend aus einem Ex-Profi und einem VIP, stellten sich dem besonderen Modus: Ein Läufer legte eine Richtzeit vor, der Partner musste im Ziel möglichst nahe an diese Zeit heranfahren.

© GEPA

Am besten gelang das Anna Veith und Andreas Herzog. Die beiden trennten am Ende lediglich 14 Hundertstel, was ihnen den Sieg sicherte. Das Preisgeld von 15.000 Euro wird einer Charity-Organisation zur Verfügung gestellt. Herzog kommentierte den Erfolg mit einem Schmunzeln: "Ich kann wenig dafür, dass wir gewonnen haben."

Maier nicht der Schnellste

Gabi Hiller und Hermann Maier © Instagram

Für eine Überraschung sorgte die Tagesbestzeit. Erstmals war nicht Hausherr Hermann Maier der Schnellste, sondern der Schweizer Carlo Janka. Maier reagierte darauf mit Humor und "drohte", die "Star-Challenge" abzuschaffen – augenzwinkernd.

Marina Hoermanseder und Alex Maier © Instagram

Mit dabei waren unter anderem Hans Knauß und Johann Lafer, Dominique Gisin und Aaron Karl, Niki Hosp und Nico Langmann, Daniel Albrecht und Nina Hartmann, Fritz Strobl und der "Ö3 Superfan", Paul Accola und Gabi Hiller, Michaela Kirchgasser und Philipp Hansa, Michael von Grünigen und Marina Hoermanseder, Bernhard Russi und Christa Rigozzi, Franz Klammer und Valerie Huber sowie Hermann Maier und Thomas Muster.

In der Nationenwertung setzte sich die Schweiz in einem Herzschlagfinale gegen Österreich durch. Damit war der sportlich-unterhaltsame Auftakt für den Damen-Flutlicht-Slalom perfekt.