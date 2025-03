× Song-Contest-Wunder: JJ bei den Wetten schon auf Platz 5!

Österreich darf wieder vom Song Contest Sieg träumen. JJ mischt schon vor der Präsentation seines Klassik-Pop-Crossover-Hits „Wasted Love“ die Wetten auf und liegt aktuell auf dem sensationellen 5. Platz.

Platz 1 Schweden. Dahinter Frankreich, Finnland sowie Estland. Und dann schon Österreich! Paukenschlag bei den Song Contest Wetten! Unser ESC-Hero JJ, der im Jänner bei seiner Nominierung von den Buchmachern nur auf Platz 27 geführt wurde, liegt bei den Wetten aktuell schon auf Platz 5 und zählt damit mittlerweile zum engsten Favoritenkreis. Und das sogar noch bevor sein Song präsentiert wurde. Das Klassik-Pop-Crossover „Wasted Love“ wird ja erst am Mittwoch der heimischen Presse vorgestellt und feiert dann am Donnerstag im Ö3-Wecker seine Weltpremiere.

Das sind die aktuellen Top-10 der Song Contest Wetten:

1. Schweden

2. Frankreich

3. Finnland

4. Estland

5. Österreich

6. Niederlande

7. Tschechien

8. Israel

9. Belgien

10. Portugal

Mit ein Grund warum Johannes Pietsch, so unser ESC-Held bürgerlich, das Wettquoten-Hoch noch völlig kalt lässt: „So lange mein Song noch nicht veröffentlicht ist, sind die Wettquoten nicht aussagekräftig. Trotzdem geht er am15. Mai mit absolutem Siegeswillen in die 2.Quali-Runde. „Ich gehe mit dem Ziel hinein, dass ich ins Finale komme und eventuell auch die Trophäe mit nach Hause nehme.“

Dass er die Quali schafft, scheint so gut wie fix. Bei 16 Startern muss JJ ja "nur" in die Top 10, um am 17. Mai in Basel auch beim großen Finale dabei zu sein. Bei den Wetten liegt dabei aktuell nur mehr die Finnin Erika Vikman mit dem Stöhn-Aufreger „Ich komme“ vor uns.

Spannend: Das Wiener-Duo Abor & Tynna das mit "Baller" für Deutschland an den Start geht liegt aktuell bei den Wetten nur auf Platz 22.