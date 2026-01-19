Fast blind: Sorge um TV-Legende

Jean Pütz trat 30 Jahre lang im WDR-Programm auf. Eine seiner beliebtesten Sendungen war "Hobbythek". Das Format, das wissenschaftliche Zusammenhänge anschaulich erklärte, wurde bis 2004 ausgestrahlt.

Deutschland. Jean Pütz (89), langjährige TV-Ikone des WDR und bekannt durch die Sendung "Hobbythek", leidet unter erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen, wie der Münchner "Merkur" berichtet. Nach einem Sturz im April 2025 zog er sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und ist seither auf eine Gehhilfe angewiesen, kann lau "Express" inzwischen jedoch wieder eingeschränkt laufen.

Weitaus gravierender ist jedoch sein nahezu vollständiger Sehverlust: Laut seiner Frau Pina beträgt seine Sehkraft nur noch zwei Prozent. Lesen oder andere alltägliche Tätigkeiten sind für ihn kaum noch möglich, weshalb er eine Plakette mit drei Blindenpunkten am Revers trägt.

Trotz dieser Belastungen bemüht sich Pütz, weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und besucht ausgewählte Veranstaltungen, etwa rund um die Kölner Karnevalsgesellschaft. Eine Operation nach dem Sturz verlief zwar erfolgreich, dennoch zeigte er sich kritisch gegenüber seiner Behandlung im Krankenhaus. Er sagte: "Man wird da regelrecht entmündigt." Jean Pütz verließ die Klinik vorzeitig mit Unterstützung seiner Frau, die berufliche Erfahrung in der Pflege hat.