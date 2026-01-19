Nach Bruch mit Papa Andrew: Prinzessin Eugenie bricht auch Kontakt zu Mama Fergie ab

Prinzessin Eugenie soll laut Medienberichten jetzt auch den Kontakt zu ihrer Mutter Sarah Ferguson abgebrochen haben. Demnach spricht sie derzeit weder mit ihrem Vater noch mit ihrer Mutter.

Prinzessin Eugenie (35) hat laut Berichten nicht nur den Kontakt zu ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65), sondern auch zu ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) abgebrochen. Insider sagten dem britischen "Telegraph", Eugenie spreche aktuell "weder mit ihrer Mutter noch mit ihrem Vater".

Die Prinzessin soll aus Portugal, wo sie überwiegend mit ihrer Familie lebt, nach England geflogen sein, um ihre letzten Habseligkeiten aus der Royal Lodge im Great Windsor Park zu holen. Laut Medienberichten packte sie ihre Sachen, mit denen sie aufgewachsen ist, und verstaute sie bereits in Kisten.

Leben in Portugal

Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) und ihren beiden Söhnen im Alter von vier und zwei Jahren überwiegend in Portugal. Von der Alentejo-Küste aus soll sie kürzlich nach England gereist sein, um ihren Auszug aus der Royal Lodge zu regeln.

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Eugenie nach dem Jeffrey-Epstein-Skandal jeglichen Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen haben soll, wie "The Mail on Sunday" berichtet. Andrew Mountbatten-Windsor, dem im Oktober 2025 wegen seiner Verbindungen zu dem Finanzier alle royalen Titel aberkannt wurden, sei laut dem Bericht "am Boden zerstört".

Kritik und Distanz

Eugenie ist Mitbegründerin der Organisation "The Anti-Slavery Collective", die sich gegen Menschenhandel einsetzt. Dass ihr Vater sich weigert, sich bei den Epstein-Opfern zu entschuldigen, soll ihr stark missfallen. Laut Bericht habe sie auch an Weihnachten keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.

Ein Insider verglich die Situation mit der Kluft innerhalb der Familie Beckham: "Es gibt überhaupt keinen Kontakt, nichts." Eugenies ältere Schwester Beatrice (37) soll hingegen weiterhin mit ihrem Vater in Verbindung stehen und ihn im Dezember zur Taufe ihrer Tochter Athena eingeladen haben.

Folgen für Andrew

Der Kontaktabbruch von Eugenie gilt als weitere Demütigung für Andrew Mountbatten-Windsor. Er verlor nicht nur seine Titel, sondern muss auch aus der Royal Lodge ausziehen. Kürzlich wurde ein Umzugswagen auf dem Gelände gesehen. Andrew soll vorübergehend auf dem Sandringham Estate unterkommen, bis die Renovierungsarbeiten an seinem neuen Zuhause abgeschlossen sind.