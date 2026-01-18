Prinzessin Eugenie bricht Kontakt zu Vater Andrew ab

Prinzessin Eugenie (35) hat den Kontakt zu ihrem Vater – dem ehemaligen Prinzen Andrew (65) – endgültig abgebrochen.

Laut der "Mail on Sunday" gibt es keinerlei Kommunikation mehr, vergleichbar mit der Entfremdung zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern. "Es ist wie bei Brooklyn Beckham – sie hat den Kontakt komplett abgebrochen", sagt eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung. Offenbar dürften die belastenden Enthüllungen über Andrews Verstrickung im Epstein-Skandal, sowie die Weigerung ihres Vaters, sich bei den Epstein-Opfern zu entschuldigen, ausschlaggebend für ihren Entschluss gewesen sein. Bereits zu Weihnachten verweigerte Eugenie einen Besuch bei ihrem Vater.

Die ältere Schwester Beatrice (37) verfolgt laut "Mail on Sunday" einen "differenzierten Ansatz" und versucht, die Verbindung zu ihrem Vater trotz der Skandale aufrechtzuerhalten. Für Andrew, der in den vergangenen Jahren seine militärischen Titel, royale Repräsentanzen und Schirmherrschaften verlor, ist der Bruch mit Eugenie ein weiterer Tiefpunkt einer Abwärtsspirale, in die er sich selbst gebracht hat.

König Charles (77) hat Andrew inzwischen offiziell für die königliche Familie als nicht mehr tragbar erklärt, und er muss die Royal Lodge verlassen.