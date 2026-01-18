Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Eugenie und Andrew
© Getty Images

Wie bei den Beckhams

Prinzessin Eugenie bricht Kontakt zu Vater Andrew ab

18.01.26, 09:20
Teilen

Prinzessin Eugenie (35) hat den Kontakt zu ihrem Vater – dem ehemaligen Prinzen Andrew (65) – endgültig abgebrochen.

Laut der "Mail on Sunday" gibt es keinerlei Kommunikation mehr, vergleichbar mit der Entfremdung zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern. "Es ist wie bei Brooklyn Beckham – sie hat den Kontakt komplett abgebrochen", sagt eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung. Offenbar dürften die belastenden Enthüllungen über Andrews Verstrickung im Epstein-Skandal, sowie die Weigerung ihres Vaters, sich bei den Epstein-Opfern zu entschuldigen, ausschlaggebend für ihren Entschluss gewesen sein. Bereits zu Weihnachten verweigerte Eugenie einen Besuch bei ihrem Vater. 

Die ältere Schwester Beatrice (37) verfolgt laut "Mail on Sunday" einen "differenzierten Ansatz" und versucht, die Verbindung zu ihrem Vater trotz der Skandale aufrechtzuerhalten. Für Andrew, der in den vergangenen Jahren seine militärischen Titel, royale Repräsentanzen und Schirmherrschaften verlor, ist der Bruch mit Eugenie ein weiterer Tiefpunkt einer Abwärtsspirale, in die er sich selbst gebracht hat.

König Charles (77) hat Andrew inzwischen offiziell für die königliche Familie als nicht mehr tragbar erklärt, und er muss die Royal Lodge verlassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden