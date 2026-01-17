Beim Papst: Erster Auftritt von Fürst Albert nach Gesichts-OP

Nach einem medizinischen Eingriff an Kopfhaut und Gesicht zeigt sich Fürst Albert II. von Monaco wieder öffentlich. Mit zwei Terminen kurz hintereinander gibt der 67-Jährige persönlich Entwarnung.

Der Palast bestätigte am 16. Januar, dass sich Fürst Albert aufgrund einer gutartigen Hauterkrankung einer Operation an Kopfhaut und Gesicht unterziehen musste. Es habe sich um einen "geplanten, kurzzeitigen Eingriff" im Rahmen einer routinemäßigen dermatologischen Untersuchung gehandelt.

Fürst Albert trifft Papst Leo XIV. © Getty

Noch am selben Tag nahm Albert an der Eröffnung des 48. Monte-Carlo International Circus Festival teil. Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Stéphanie sowie Camille Gottlieb und Louis Ducruet posierte er gut gelaunt für Fotos. Spuren der Operation waren dabei nicht zu erkennen.

Reise nach Rom

Fürst Albert trifft Papst Leo XIV. © Getty

Bereits einen Tag später, am 17. Januar, setzte der Fürst sein offizielles Programm fort und reiste wie geplant in den Vatikan. Dort wurde er im St.-Damaso-Hof empfangen und traf Papst Leo XIV. Auf seitlich aufgenommenen Bildern sind jedoch die Folgen des Eingriffs zu sehen: eine Schramme an der Wange sowie ein kleiner Fleck an der Kopfhaut. An seinem Auftritt änderte das nichts – Albert nahm alle Termine ohne Einschränkungen wahr.