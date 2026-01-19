So viel Erbe hinterlässt Luxus-Designer Valentino Garavani

Valentino Garavani zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Modegeschichte. Als kreativer Kopf hinter der Luxusmarke Valentino prägte er über Jahrzehnte Eleganz, Stil und Haute Couture – und hinterlässt ein gigantisches Vermächtnis.

Gemeinsam mit seinem engen Freund und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti gründete Valentino Garavani im Jahr 1960 das Modehaus Valentino. Aus einer römischen Couture-Adresse entwickelte sich eine der weltweit bekanntesten Luxusmarken. Valentino kleidete internationale Stars und Mitglieder europäischer Königshäuser ein und wurde zum Synonym für zeitlose Eleganz.

© Getty Images

Die Marke Valentino SpA steht heute für ein breites Luxusportfolio. Neben Haute Couture und Prêt-à-porter umfasst das Angebot Schuhe, Taschen, Accessoires, Brillen, Parfums und Uhren. Besonders ikonisch sind die legendären „Valentino Red“-Kleider sowie die „Rockstud“-Kollektionen mit ihren markanten Pyramidennieten. Die Parfumlinien „Valentino Donna“, „Valentino Uomo“ und „Born in Roma“ erweiterten den Markenkosmos erfolgreich.

Valentino Garavani © Shearer/WireImage.com

Unternehmen war einst 300 Millionen wert

1998 verkauften Garavani und Giammetti das Unternehmen für rund 300 Millionen US-Dollar an HdP aus dem Umfeld von Gianni Agnelli. Heute befindet sich Valentino im Besitz der katarischen Herrscherfamilie. Trotz mehrerer Eigentümerwechsel blieb die Marke ihren ästhetischen Wurzeln treu und erzielt inzwischen jährliche Umsätze von mehr als 1,45 Milliarden Euro.

Valentino Garavani selbst blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Zu seinen berühmtesten Kundinnen zählten Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor und Naomi Campbell. Seine Entwürfe waren regelmäßig auf roten Teppichen, bei Staatsanlässen und in kulturellen Großproduktionen präsent. Charakteristisch für seinen Stil sind kräftige Rottöne, luxuriöse Stoffe und klassische Silhouetten.

Millairden-Vermögen

Sein geschätztes Vermögen wird auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Unabhängig von Zahlen gilt sein Einfluss auf die Modewelt als kaum messbar. Valentino Garavani schuf nicht nur Kleidung, sondern ein ästhetisches Erbe, das Generationen von Designern geprägt hat.