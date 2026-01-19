Familienkrieg: Brooklyn Beckham bricht sein Schweigen

Nach jahrelangem Schweigen hat sich Brooklyn Beckham (26) über den Konflikt mit seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) jetzt erstmals geäußert.

In einer Instagram-Story am Montagabend erhebt er schwere Vorwürfe gegen den berühmten Promi-Clan und spricht von Kontrolle und gezielt verbreiteten Unwahrheiten über seine Person. Er erklärt, lange geschwiegen zu haben, doch da seine Eltern und deren Umfeld weiterhin die Presse eingeschaltet hätten, sehe er sich gezwungen, selbst Stellung zu beziehen.

Der Streit soll sich seit Brooklyns Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im April 2022 massiv verschärft haben. Brooklyn widerspricht Berichten, wonach seine Frau ihn kontrolliere, und betont, erstmals in seinem Leben für sich selbst einzustehen. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", schreibt Brooklyn Beckham in seiner Insta-Story.

Er wirft stattdessen seinen Eltern vor, jahrelang die öffentliche Darstellung der Familie gesteuert zu haben. "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Darstellung unserer Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren fester Bestandteil meines Lebens", so Brooklyn Beckham.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf, David und Victoria hätten wiederholt versucht, seine Ehe zu sabotieren. Brooklyn Beckhams Vorwurf: "Meine Eltern versuchen schon seit vor meiner Hochzeit unaufhörlich, meine Beziehung zu zerstören, und es hört einfach nicht auf."

Auch Hochzeitskonflikte – vom Brautkleid bis zum ersten Tanz – schildert Brooklyn als zutiefst demütigend. So hätte Victoria Beckham ihn und seine Frau um den ersten Tanz als Ehepaar betrogen, denn sie wollte selbst mit ihrem Sohn auf das Parkett. "Ich habe mich noch nie so gedemütigt gefühlt", schreibt Brooklyn weiter. Bereits in der Hochzeitsvorbereitung sei es zu einem Eklat gekommen, als sich Victoria in letzter Minute geweigert hätte, Nicolas Kleid zu entwerfen.

Eine Versöhnung in der Beckham-Familie scheint derzeit in weiter Ferne.