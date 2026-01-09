Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
© Getty Images

Traurige Wendung

Beckham-Familienstreit eskaliert völlig: Kontakt nur über Anwalt

09.01.26, 09:17
Teilen

Der Familienkonflikt bei den Beckhams hat im vergangenen Sommer eine neue Eskalationsstufe erreicht. Zeitweise wollte Brooklyn Beckham keinen direkten Kontakt mehr zu seinen Eltern – und zog klare Grenzen. 

Die Spannungen zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria sollen so groß gewesen sein, dass der Kontakt zeitweise ausschließlich über Anwälte lief. Zwischen den Kanzleien Schillings und Harbottle & Lewis kam es zu einem Briefwechsel, ausgelöst durch Brooklyns Wunsch nach Abstand. Brooklyn forderte seine Eltern auf, ihn nicht mehr direkt zu kontaktieren und keine öffentlichen Aussagen über ihn oder seine Frau Nicola Peltz Beckham zu machen. Eine rechtliche Grundlage oder Klage gab es nicht – es handelte sich um eine formelle Bitte. Laut einem Insider sei David Beckham mitgeteilt worden, nur über Anwälte kommunizieren zu sollen.

Beckham-Familienstreit eskaliert völlig: Kontakt nur über Anwalt
© Getty Images

Auslöser waren laut Brooklyn angeblich gemeine Kommentare über seine Frau. Besonders verletzend seien Darstellungen gewesen, wonach er als "Geisel" beschrieben worden sei, die von Nicola kontrolliert werde. Öffentlich äußern wollten sich beide Seiten zuletzt nicht, in der Hoffnung auf Entspannung.

Beckham-Familienstreit eskaliert völlig: Kontakt nur über Anwalt
© Getty Images

Social-Media-Funkstille

Kurz vor Weihnachten blockierte Brooklyn seine Eltern sowie seine Brüder Romeo und Cruz auf Social Media. Zuvor hatten sie regelmäßig seine Kochposts angesehen und geliked – etwas, das laut Umfeld dem Wunsch des Paares nach Ruhe widersprach. Nicola und Brooklyn hätten sich dadurch unter Druck gesetzt gefühlt.

Der Konflikt reicht bis zur Hochzeit im April 2022 zurück. Nicola war demnach enttäuscht, weil Victoria zwar angeboten hatte, ihr Brautkleid zu entwerfen, dies aber nicht umgesetzt wurde. Zusätzlich sorgte eine Bemerkung von Marc Anthony am Hochzeitstag für Verstimmung. Trotz Versöhnungsversuchen blieb das Verhältnis angespannt, zuletzt auch durch das Fernbleiben des Paares bei David Beckhams 50. Geburtstag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden