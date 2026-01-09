Beckham-Familienstreit eskaliert völlig: Kontakt nur über Anwalt

Der Familienkonflikt bei den Beckhams hat im vergangenen Sommer eine neue Eskalationsstufe erreicht. Zeitweise wollte Brooklyn Beckham keinen direkten Kontakt mehr zu seinen Eltern – und zog klare Grenzen.

Die Spannungen zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria sollen so groß gewesen sein, dass der Kontakt zeitweise ausschließlich über Anwälte lief. Zwischen den Kanzleien Schillings und Harbottle & Lewis kam es zu einem Briefwechsel, ausgelöst durch Brooklyns Wunsch nach Abstand. Brooklyn forderte seine Eltern auf, ihn nicht mehr direkt zu kontaktieren und keine öffentlichen Aussagen über ihn oder seine Frau Nicola Peltz Beckham zu machen. Eine rechtliche Grundlage oder Klage gab es nicht – es handelte sich um eine formelle Bitte. Laut einem Insider sei David Beckham mitgeteilt worden, nur über Anwälte kommunizieren zu sollen.

© Getty Images

Auslöser waren laut Brooklyn angeblich gemeine Kommentare über seine Frau. Besonders verletzend seien Darstellungen gewesen, wonach er als "Geisel" beschrieben worden sei, die von Nicola kontrolliert werde. Öffentlich äußern wollten sich beide Seiten zuletzt nicht, in der Hoffnung auf Entspannung.

© Getty Images

Social-Media-Funkstille

Kurz vor Weihnachten blockierte Brooklyn seine Eltern sowie seine Brüder Romeo und Cruz auf Social Media. Zuvor hatten sie regelmäßig seine Kochposts angesehen und geliked – etwas, das laut Umfeld dem Wunsch des Paares nach Ruhe widersprach. Nicola und Brooklyn hätten sich dadurch unter Druck gesetzt gefühlt.

Der Konflikt reicht bis zur Hochzeit im April 2022 zurück. Nicola war demnach enttäuscht, weil Victoria zwar angeboten hatte, ihr Brautkleid zu entwerfen, dies aber nicht umgesetzt wurde. Zusätzlich sorgte eine Bemerkung von Marc Anthony am Hochzeitstag für Verstimmung. Trotz Versöhnungsversuchen blieb das Verhältnis angespannt, zuletzt auch durch das Fernbleiben des Paares bei David Beckhams 50. Geburtstag.