Neueröffnungen in Wien im Oktober: Diese Lokale sollten Sie testen

Von Fried Chicken über japanische Sandos bis zum ersten Claypot-Restaurant: Wiens Gastro-Szene bekommt im Herbst wieder einige spannende Neuzugänge. Diese Adressen sollten Sie sich merken.

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In Wien wird es gastronomisch nicht langweilig: Gerade im Herbst kommen wieder einige neue Lokale dazu. Im Oktober reicht die Auswahl von Streetfood und asiatischen Konzepten bis zu Specialty Coffee und eleganter Tagesbar. Wir haben einige der spannendsten Neueröffnungen und neuen Hotspots zusammengefasst.

Chickz: Fried Chicken mit Steirerhuhn

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In der Gumpendorfer Straße 24 dreht sich alles um knuspriges Hendl. Bei Chickz wird das Hühnerfleisch nach der Bestellung frisch paniert und frittiert, verwendet wird ausschließlich österreichisches Steirerhuhn. Auf der Karte stehen drei Signature-Styles: Nashville, Buffalo und Korean. Dazu gibt es unter anderem Tenders, Wings, Burger, Loaded Fries und Corn Ribs.



Adresse: Gumpendorfer Straße 24, 1060 Wien

Lou bringt Claypot nach Wien

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Ein für Wien ungewöhnliches Konzept gibt es in der Kegelgasse: Lou ist ein Restaurant rund um die traditionelle asiatische Claypot-Küche. Dabei werden die Gerichte direkt in heißen Tontöpfen zubereitet und serviert. Besonders charakteristisch ist der knusprige Reisboden, der sich am Boden des Topfes bildet.



Adresse: Kegelgasse 30, 1030 Wien

Constanze: Kaffeehaus trifft Tagesbar

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Auch das Rosewood Vienna hat sein Gastro-Angebot erweitert. Im lichtdurchfluteten Atrium des Luxushotels befindet sich seit September "Constanze - a little love story". Das Café- und Tagesbar-Konzept verbindet Wiener Kaffeehauskultur mit Patisserie, kleinen Speisen, österreichischem Wein und Champagner. Geöffnet ist täglich ab 7 Uhr. Der Name ist eine Hommage an Constanze Weber, die spätere Ehefrau von Wolfgang Amadeus Mozart. An der heutigen Adresse des Hotels soll Mozart sie 1781 kennengelernt haben.



Adresse: Petersplatz 7, 1010 Wien

CHA Studio: Japanische Sandos mitten in der Stadt

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In der Opernpassage ist mit dem CHA Studio ein neuer Spot für japanisch inspirierte Café-Kultur eingezogen. Herzstück der Karte sind Sando-Sandwiches aus besonders weichem Brot. Zur Auswahl stehen unter anderem Chicken Katsu und Ei sowie süße Varianten mit Erdbeeren oder Weintrauben und Cream-Cheese-Füllung. Dazu kommen Matcha, Milk Tea, Onigiri und weitere Drinks und Snacks.



Adresse: Opernpassage 1, 1010 Wien

Iano Coffee bringt Specialty Coffee nach Ottakring

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Auch im 16. Bezirk gibt es einen neuen Treffpunkt für Kaffeefans. Iano Coffee setzt auf Specialty Coffee und eine entspannte Café-Atmosphäre. Die Bohnen stammen laut Betreiber von ausgewählten Farmen in Südamerika und werden in Zell am See geröstet. Neben Kaffee gibt es Frühstück, Bowls, Matcha und später am Tag auch Aperitivo-Drinks. Damit soll das Café vom Frühstücks- zum Abendspot funktionieren.



Adresse: Neulerchenfelder Straße 86, 1160 Wien

Café Snail setzt auf Slow Coffee

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Im 8. Bezirk hat im September das Café Snail eröffnet. Der Name kommt von der echten Hausschnecke der Betreiber – und passt gleichzeitig zum Konzept: Hier soll es bewusst etwas langsamer und gemütlicher zugehen. Neben Specialty Coffee stehen griechische Klassiker wie Freddo Espresso und Freddo Cappuccino auf der Karte. Dazu gibt es Ganztags-Frühstück, Snacks und hausgemachte Kuchen.



Adresse: Lerchenfelder Straße 88–90, 1080 Wien

Mae Aurel eröffnet am Stephansplatz

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Das Wiener Café- und Brunch-Konzept Mae Aurel wächst weiter und hat in der Schulerstraße seinen mittlerweile fünften Standort eröffnet. Das Konzept bleibt auch hier gleich: All-Day-Brunch, ab Mittag Apéro und eine Karte mit Frühstücksklassikern, Sauerteigbrot, kleinen Gerichten und Salaten. Eine Besonderheit des neuen Innenstadt-Standorts ist das Leberkäse-Fenster, über das Bio-Leberkäsesemmeln mit verschiedenen Toppings zum Mitnehmen angeboten werden.



Adresse: Schulerstraße 1, 1010 Wien