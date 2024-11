Djokovic pfeift auf ATP-Finals in Turin

Ohne Novak Djokovic steigt ab Sonntag das letzte Einzel-Tennis-Highlight des Jahres.

Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den ATP Finals wegen einer nicht näher definierten Verletzung abgesagt. Diese Entscheidung teilte der Grand-Slam-Rekordsieger am Dienstag mit. Der Serbe hatte schon das Masters-1000-Turnier in Paris, das der Deutsche Alexander Zverev gewann, ausgelassen. "Ich habe mich wirklich darauf gefreut, dabei zu sein, aber aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nächste Woche nicht spielen", schrieb Djokovic auf Instagram.

© Instagram

Djoker litt zuletzt unter Knie-Problemen

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger und Olympiasieger hatte sich im vergangenen Jahr mit einem Sieg gegen Jannik Sinner bei den ATP Finals den Titel gesichert. Sinner, Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Taylor Fritz haben ihre Plätze bei den ATP Finals, die vom 10. bis 17. November in Turin stattfinden werden, fix. Nach dem Rückzug von Djokovic, den zuletzt immer wieder Knieprobleme plagten, werden voraussichtlich Casper Ruud, Alex De Minaur und Andrej Rublew die letzten drei Teilnehmer sein.