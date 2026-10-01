"Lunch in my city": Das steckt hinter dem viralen TikTok-Trend

Jeden Tag dieselbe Frage: "Was esse ich heute zu Mittag?" Meistens siegt am Ende die Bequemlichkeit, und man landet wieder bei der Bäckerei um die Ecke oder einer großen Fast-Food-Kette. Doch ein viraler TikTok-Trend könnte der kulinarischen Langeweile jetzt ein Ende setzen.

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Unter dem Hashtag "Lunch in my city" begeben sich Tausende Creator auf eine kulinarische Schatzsuche direkt vor ihrer eigenen Haustür. Statt immer wieder zu denselben bekannten Adressen zu gehen, entdecken sie kleine Cafés, versteckte Restaurants, lokale Imbisse und andere Lunch-Spots, die sonst leicht übersehen werden. Doch was genau steckt hinter dem viralen Trend und warum lohnt es sich, selbst einmal auf kulinarische Entdeckungstour zu gehen?

So funktioniert die virale Food-Challenge

Das Konzept von "Lunch in my city" ist so simpel wie genial. Alles, was Sie benötigen, ist Ihr Smartphone und ein bisschen Hunger. Die Regeln für den Trend sind denkbar einfach:

Sie öffnen TikTok und tippen "Lunch in my city" (gefolgt vom Namen Ihrer Stadt) in die Suchleiste. Das allererste kleine, lokale Restaurant oder Café, das Ihnen in den Ergebnissen angezeigt wird, ist Ihr Ziel. Kein langes Vergleichen, keine Vorab-Recherche. Sie fahren hin, bestellen Ihr Mittagessen, filmen das Essen und Ihre erste Reaktion beim Probieren. Der wichtigste Schritt am Ende ist es, das Restaurant in Ihrem Video zu markieren oder namentlich zu nennen.

Warum alle den Trend lieben

. © Getty Images

Auf Social Media dominieren oft Luxus-Restaurants in Weltmetropolen wie New York, London oder Paris. Der "Lunch in my city"-Trend bildet dazu den perfekten Gegenpol. Er beweist, dass man nicht in einer Millionenstadt leben muss, um gutes Essen zu finden. Jede Kleinstadt, jeder Vorort und jedes noch so verschlafene Viertel hat seine versteckten Highlights.

Gleichzeitig ist der Trend eine Liebeserklärung an kleine, lokale Betriebe. In einer Zeit, in der Feeds von großen Franchise-Giganten dominiert werden, gibt diese Challenge familiengeführten Restaurants, authentischen Imbissen und Nachbarschafts-Cafés eine kostenlose Bühne. Das Format kommt so gut an, weil es authentisch ist: Es geht nicht um die perfekte Beleuchtung oder Food-Styling, sondern um die ehrliche Meinung.

Ein Booster für lokale Restaurants

Für die Gastronomen ist diese TikTok-Challenge ein Segen. Ein virales Video kann buchstäblich über Nacht für lange Schlangen vor der Tür sorgen. Ein wunderbares Beispiel liefert das Mutter-Sohn-Duo @tabbymoschetti: Sie probierten im Rahmen des Trends ein lokales Restaurant namens La Famosa aus. Die Reaktion der Mutter, die ihren leckeren Burrito nicht mit ihrem Sohn teilen wollte, brachte dem Video rasant über 200.000 Likes ein.

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Das Resultat? Die Kommentarspalte explodierte. Tausende wollten nicht nur genau dieses Restaurant besuchen, sondern fühlten sich sofort inspiriert, den Trend in ihrer eigenen Heimatstadt umzusetzen.

Also, beim nächsten Magenknurren: Nicht gleich aus Gewohnheit zur altbekannten Liefer-App greifen. Tippen Sie stattdessen "Lunch in my city" in die Suchleiste und lassen Sie sich überraschen. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie Ihr neues Lieblingsrestaurant direkt in der nächsten Straße.