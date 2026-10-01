Achtung: Diese Lebensmittel sollten Sie im Oktober NICHT kaufen

Der goldene Oktober ist da. Doch beim Blick in die Supermarktregale könnte man oft meinen, es sei noch Hochsommer. Wer jetzt das Falsche kauft, geht nicht nur geschmackliche Kompromisse ein, sondern schadet auch der Umwelt und dem Geldbeutel

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Ob Erdbeeren, Melone oder Pfirsiche: Im Supermarkt scheint inzwischen fast jede Obst- und Gemüsesorte das ganze Jahr über verfügbar zu sein. Doch nur weil ein Lebensmittel jederzeit im Regal liegt, heißt das noch lange nicht, dass es im Oktober auch Saison hat. Wir verraten Ihnen, was jetzt auf den Teller gehört und bei welchen Produkten Sie sich den Griff ins Regal besser zweimal überlegen sollten.

Diese Lebensmittel sollten Sie im Oktober lieber nicht kaufen

Beeren © Getty Images

Der Übergang vom Sommer zum Herbst bedeutet einen Wechsel auf unseren Feldern. Auch wenn der Supermarkt uns etwas anderes vorgaukelt: Die folgenden Lebensmittel haben im Oktober definitiv keine Saison mehr und sollten im Regal liegen bleiben.

Erdbeeren und Beerenobst: Erdbeeren im Oktober? Ein absolutes No-Go! Sie kommen jetzt entweder aus energieintensiven, beheizten Gewächshäusern oder haben Tausende von Flugkilometern hinter sich. Das Ergebnis: Eine miese CO2-Bilanz und ein wässriger, fader Geschmack. Warten Sie lieber auf den nächsten Frühling.

Pfirsiche, Nektarinen und Marillen: Der Sommer ist vorbei, und damit auch die Zeit der saftigen Steinfrüchte. Was jetzt noch angeboten wird, stammt oft aus Übersee, wurde unreif geerntet und schmeckt oft mehlig statt süß.

Wassermelonen: Ein erfrischender Snack für heiße Tage, aber im Oktober haben sie auf dem regionalen Speiseplan nichts mehr verloren.

Bitte zugreifen: Diese Lebensmittel haben im Oktober Saison

Saisonkalender © Getty Images/iStockphoto

Der Oktober ist einer der reichhaltigsten Erntemonate überhaupt und bietet eine Fülle an regionalem Obst und Gemüse, das genau jetzt am besten schmeckt, am günstigsten ist und vor Vitaminen nur so strotzt.

Gemüse im Oktober

Kürbis: Der Star des Oktobers. Ob Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis: Aus dem Ofen, als Suppe oder im Risotto ein Traum.

Der Star des Oktobers. Ob Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis: Aus dem Ofen, als Suppe oder im Risotto ein Traum. Kohl in allen Variationen: Willkommen in der Kohl-Saison. Jetzt ernten wir frisch: Grünkohl, Kohlsprossen, Rotkraut, Weißkohl und Wirsing. Sie sind die regionalen Vitamin-C-Bomben.

Willkommen in der Kohl-Saison. Jetzt ernten wir frisch: Grünkohl, Kohlsprossen, Rotkraut, Weißkohl und Wirsing. Sie sind die regionalen Vitamin-C-Bomben. Wurzelgemüse: Rote Rübe, Pastinaken, Karotten, Knollensellerie und Steckrüben sind jetzt frisch aus der Erde zu haben und perfekt für deftige Ofengerichte.

Rote Rübe, Pastinaken, Karotten, Knollensellerie und Steckrüben sind jetzt frisch aus der Erde zu haben und perfekt für deftige Ofengerichte. Pilze: Champignons haben zwar oft das ganze Jahr über Saison, aber der Frühherbst ist auch die absolute Hoch-Zeit für Wildpilze wie Steinpilze und Eierschwammerl.

Champignons haben zwar oft das ganze Jahr über Saison, aber der Frühherbst ist auch die absolute Hoch-Zeit für Wildpilze wie Steinpilze und Eierschwammerl. Außerdem frisch vom Feld: Lauch, Spinat und Vogerlsalat.

Obst im Oktober

Äpfel und Birnen: Die Vielfalt ist jetzt groß. Frisch vom Baum sind sie knackig und eignen sich hervorragend für Kuchen, Kompott oder als gesunder Snack.

Die Vielfalt ist jetzt groß. Frisch vom Baum sind sie knackig und eignen sich hervorragend für Kuchen, Kompott oder als gesunder Snack. Weintrauben: Heimische Trauben sind im Oktober zuckersüß und bereit für den puren Genuss.

Heimische Trauben sind im Oktober zuckersüß und bereit für den puren Genuss. Quitten: Diese gelben Schönheiten sind oft schwer zu finden, aber im Oktober haben sie ihren großen Auftritt. Perfekt für Gelee oder Kompott.

Diese gelben Schönheiten sind oft schwer zu finden, aber im Oktober haben sie ihren großen Auftritt. Perfekt für Gelee oder Kompott. Zwetschken: Die letzten Spätsorten versüßen uns noch den Oktoberanfang, am besten warm aus dem Ofen als Zwetschkencrumble.

Die letzten Spätsorten versüßen uns noch den Oktoberanfang, am besten warm aus dem Ofen als Zwetschkencrumble. Maroni & Nüsse: Frisch gesammelte Walnüsse, Haselnüsse und geröstete Maroni bringen den Duft des Herbstes direkt ins Wohnzimmer.

Wer mit den Jahreszeiten isst, wird belohnt. Obst und Gemüse der Saison kann auf den Feldern voll ausreifen. Das bedeutet: Mehr Vitamine, ein intensiverer Geschmack und keine Schadstoffbelastungen durch lange Transportwege. Zudem unterstützen Sie die heimische Landwirtschaft und schonen Ihren Geldbeutel, denn was reichlich geerntet wird, ist oft günstiger.