Guter Kaffee muss nicht teuer sein: Diese Supermarkt-Bohnen überzeugen

Heute ist Tag des Kaffees, doch welche Bohnen landen tatsächlich gut in der Tasse? Aktuelle Kaffee-Checks zeigen: Für guten Kaffee muss man nicht unbedingt zur teuren Spezialitätenrösterei greifen.

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Kaffee gehört für viele zum täglichen Ritual. Doch angesichts der großen Auswahl im Supermarkt ist die Frage berechtigt: Welche Bohnen lohnen sich wirklich? Einen einheitlichen, aktuellen Labortest aller Supermarkt-Kaffeebohnen gibt es derzeit nicht. Dafür wurden 2026 mehrere aktuelle Vergleiche und Praxistests veröffentlicht.

Diese Bohnen überzeugen im Supermarkt

Ein aktueller Supermarkt-Kaffee-Check von Coffeeness wurde zuletzt im Februar 2026 aktualisiert. Dabei wurden Geschmack, Preis und Angaben auf der Verpackung miteinander verglichen. Ganz vorne dabei und in Österreich erhältlich Eduscho Lieblingsbohnen Vollmundig und Melitta Barista Classic Crema und Jacobs Krönung Signature Classic. Dabei sollte man beachten: Der Check stammt von einem Kaffee-Fachportal und ist kein standardisierter Stiftung-Warentest-Test. Die Produkte wurden nach den eigenen Kriterien der Redaktion bewertet.

Auch günstige Bohnen können überzeugen

Kaffeebohnen © Getty Images/500px

Wer beim Kaffee sparen möchte, muss nicht automatisch zu den bekannten Marken greifen. In einem weiteren 2026 aktualisierten Vergleich wurden auch Discounter-Bohnen unter die Lupe genommen. Dort schnitten unter anderem dmBio Caffè Crema, Aldi Barissimo Caffè Crema & Aroma und Lidl Bellarom Caffè Crema Dolce gut ab. Auch Stiftung Warentest hatte in seinem älteren Kaffeebohnen-Test bereits gezeigt, dass Eigenmarken mithalten können. Der Test stammt allerdings aus 2021/2022 und sollte deshalb nicht als aktuelles Ranking verstanden werden. Damals gehörte unter anderem Lidl Bellarom Caffè Crema Gustoso zu den gut bewerteten Produkten.

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Neben Marke und Preis gibt es noch einen wichtigen Punkt: das Röstdatum. Gerade bei ganzen Bohnen kann frischer Kaffee aromatischer sein. Einige aktuelle Vergleiche empfehlen deshalb, wenn möglich, zu Produkten mit angegebenem Röstdatum zu greifen.

Auch die Lagerung spielt eine Rolle: Bohnen sollten möglichst luftdicht, trocken, dunkel und nicht zu warm aufbewahrt werden. So bleibt das Aroma länger erhalten.