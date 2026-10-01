So viel Kaffee trinken wir jeden Tag

Der 1. Oktober ist Tag des Kaffees: Zeit für überraschende Fakten zu unserem liebsten Wachmacher. Wer trinkt mehr? Gen Z oder Gen X?

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Aufwachen und erst einmal einen schönen Kaffee brühen: Für die meisten Österreicher:innen beginnt der Tag mit dem koffeinhaltigen Getränk, und viele sind vor ihrer ersten Tasse gar nicht ansprechbar. Über 70,7 Prozent der Menschen in Österreich trinken täglich ihren geliebten Kaffee. Er ist nicht nur Wachmacher, der Genuss ist ein liebgewonnenes, kleines Ritual.

Kaffee-Fakten aus Österreich

Wie viele Tassen Kaffee trinken wir am Tag? Das beantworte Tchibo zum Tag des Kaffees am 1. Oktober mit seinen Kaffeefakten und: Durschnittlich sind es in Österreich 2,6 Tassen Kaffee am Tag.

Generationen-Frage

Wann und wie oft Kaffee konsumiert wird, hat sich über die Jahre geändert. Die Spitzenreiter sind die Gen X (46-61 Jahre), die durchschnittlich 3,06 Tassen am Tag trinken. Die Gen Z (15-29 Jahre) ist da zurückhaltender und kommt nur auf 1,81 Tassen täglich.

Bei Babyboomern und Gen X ist der Espresso übrigens am beliebtesten, Millennials bevorzugen einen Verlängerten, und die Gen Z gönnt sich am liebsten einen milchigen Cappuccino.

Kaffee zum Mitnehmen

In einer Frage sind sich alle einig: Die Mehrheit der Österreicher:innen mag ihren Kaffee gerne "to go" und trinkt ihn am liebsten unterwegs.