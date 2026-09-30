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Riss Pony

Nachgewiesener Bär im August schon 2025 unterwegs

Auto rammt Bären - 3 Tote
© AFP
Bei dem Bären, der als Verursacher im Fall eines Anfang August getöteten Ponys im Tiroler Pfunds (Bezirk Landeck) genetisch nachgewiesen worden ist, handelt es sich um denselben Bären, der bereits im Jahr 2025 in Tirol festgestellt worden war.
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Der männliche Bär trägt die Bezeichnung "Tirol_05", berichtete das Land am Mittwoch.

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Auch im Jahr 2024 war derselbe Bär bereits in Ried im Oberinntal nachgewiesen worden. In dem Jahr fand man zudem in Pfunds Spuren eines weiteren Bären - nämlich "Tirol_04". Seitdem konnte dieser Bär im Bundesland nicht mehr eindeutig genetisch identifiziert werden.

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