Nachgewiesener Bär im August schon 2025 unterwegs

Bei dem Bären, der als Verursacher im Fall eines Anfang August getöteten Ponys im Tiroler Pfunds (Bezirk Landeck) genetisch nachgewiesen worden ist, handelt es sich um denselben Bären, der bereits im Jahr 2025 in Tirol festgestellt worden war.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der männliche Bär trägt die Bezeichnung "Tirol_05", berichtete das Land am Mittwoch.

Auch im Jahr 2024 war derselbe Bär bereits in Ried im Oberinntal nachgewiesen worden. In dem Jahr fand man zudem in Pfunds Spuren eines weiteren Bären - nämlich "Tirol_04". Seitdem konnte dieser Bär im Bundesland nicht mehr eindeutig genetisch identifiziert werden.