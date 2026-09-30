Riss Pony
Nachgewiesener Bär im August schon 2025 unterwegs
Der männliche Bär trägt die Bezeichnung "Tirol_05", berichtete das Land am Mittwoch.
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Auch im Jahr 2024 war derselbe Bär bereits in Ried im Oberinntal nachgewiesen worden. In dem Jahr fand man zudem in Pfunds Spuren eines weiteren Bären - nämlich "Tirol_04". Seitdem konnte dieser Bär im Bundesland nicht mehr eindeutig genetisch identifiziert werden.
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