Brausilvester: Heute feiern wir das österreichische Bier

Der 30. September ist der Tag des österreichischen Bieres. Warum er ausgerechnet heute ist und wie viel Bier wir trinken.

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Bier hat in Österreich eine lange Tradition: Erste Nachweise für "Bierdienste" gehen auf die Zeit um 800 n. Chr. zurück. Die älteste Brauerei des Landes produziert den goldenen Gerstensaft seit dem 13. Jahrhundert. Derzeit gibt es rund 360 Braustätten im Land.

Der Tag des österreichischen Bieres

Am 30. September ist für unsere Brauereien ein besonderer Tag: Sie begehen den "Tag des österreichischen Bieres". Damit werden das zurückliegende und das kommende Braujahr gefeiert.

Datum mit Bedeutung

Dass dieser Tag ausgerechnet auf den 30. September fällt, ist kein Zufall: Er wird auch "Brausilvester" genannt. Denn früher - in einer Zeit vor moderner Kühlung - durfte man nur zwischen Michael (29. September) und Georgi (23. September) brauen. Dann war Pause. Der 30. September markiert also den Beginn eines neuen Braujahres.

Den "Tag des österreichischen Bieres" hat das Bierland Österreich erst vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um die heimische Braukultur und Vielfalt zu würdigen.