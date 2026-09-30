Pech nach Unfall
Harley-Fahrer von Wespe in Zunge gestochen
Tirol. Schmerzhafter Slapstick-Unfall für einen 54-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Freising, der Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Hochfügenstraße mit seiner auffälligen Harley Davidson (custom made) bergab fuhr: Aus nicht geklärter Ursache verlor der Bayer plötzlich die Kontrolle über das Motorrad und konnte auf einem Schotterparkplatz rechtzeitig abspringen und blieb (vorerst) unverletzt.
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Der Chopper hingegen stürzte etwa 60 Meter über das angrenzende steile Gelände in einen Bach ab. Vom Unfall selbst verschont war das Glück des Lenkers dann doch nicht ganz auf seiner Seite: Beim Trinken - vermutlich aus einer Dose oder Flasche - nach dem Unfall wurde der Biker von einer Wespe in die Zunge gestochen und musste vom Rettungsdienst abtransportiert werden.
In Zusammenarbeit mit Bergbahnen Hochfügen (Bergegeschirr) und der Feuerwehr Fügen (Seilwinde) konnte das schwer beschädigte Motorrad aus dem steilen Gelände geborgen werden.
Anschließend wurde die Harley vom Abschleppdienst abtransportiert.
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