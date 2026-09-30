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Pech nach Unfall

Harley-Fahrer von Wespe in Zunge gestochen

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Vier Feuerwehrleute bergen ein Motorrad auf einem steinigen Hang im Gebirge.
© ZOOM.TIROL
Zuerst hatte ein Biker Riesen-Glück, dann kam Pech dazu:  Als seine Harley auf einer Bergstraße abstürzte, konnte er im letzten Moment abspringen. Um sich zu beruhigen, nahm er einen Schluck Wasser - dabei landete eine Wespe in seinem Mund.
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Tirol. Schmerzhafter Slapstick-Unfall für einen 54-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Freising, der Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Hochfügenstraße mit seiner auffälligen Harley Davidson (custom made) bergab fuhr: Aus nicht geklärter Ursache verlor der Bayer plötzlich die Kontrolle über das Motorrad und konnte auf einem Schotterparkplatz rechtzeitig abspringen und blieb (vorerst) unverletzt.

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Motorrad stürzte rund 60 Meter in eine Schluch
Motorrad stürzte rund 60 Meter in eine Schlucht. © ZOOM.TIROL

Der Chopper hingegen stürzte etwa 60 Meter über das angrenzende steile Gelände in einen Bach ab. Vom Unfall selbst verschont war das Glück des Lenkers dann doch nicht ganz auf seiner Seite: Beim Trinken - vermutlich aus einer Dose oder Flasche - nach dem Unfall wurde der Biker von einer Wespe in die Zunge gestochen und musste vom Rettungsdienst abtransportiert werden.

Feuerwehrleute bargen das Unfallfahrzeug am steinigen Abhang.
Feuerwehrleute bargen das Unfallfahrzeug am steinigen Abhang. © ZOOM.TIROL

In Zusammenarbeit mit Bergbahnen Hochfügen (Bergegeschirr) und der Feuerwehr Fügen (Seilwinde) konnte das schwer beschädigte Motorrad aus dem steilen Gelände geborgen werden.

Anschließend wurde die Harley vom Abschleppdienst abtransportiert.

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