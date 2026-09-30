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Lenker tot

Auto stürzt nach Crash 20 Meter in Schlucht

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Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall-Einsatz neben einer Böschung in Breitenwang.
© FF Reutte
Ein 77-jähriger deutscher Pkw-Lenker ist bei einem Unfall auf der Fernpassstraße in Breitenwang in Tirol unter tragischen Umständen tödlich verunglückt.
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Tirol. Der Senior-Lenker war Dienstagnachmittag am Beginn einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache bei der Abfahrt Planseewerk Süd geradeaus weitergefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw gekracht. Das Auto kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 20 Meter in eine angrenzende Schlucht. Die 76-jährige Ehefrau, die am Beifahrersitz mitgefahren war, wurde schwer verletzt.

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Der Großeinsatz der Feuerwehr Reutte am Dienstagnachmittag.
Der Großeinsatz der Feuerwehr Reutte am Dienstagnachmittag. © FF Reutte

Die Frau wurde  mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Murnau nach Bayern geflogen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Für den 77-Jährigen kam hingegen jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Lenker (54) wurde ebenfalls verletzt und an der Unfallstelle von der Rettung erstversorgt, er lehnte jedoch eine weitere ärztliche Untersuchung im Krankenhaus ab.

Am Pkw entstand Totalschaden, der Lastwagen wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront schwer beschädigt. Die Fernpassstraße war im Bereich zwischen Reutte-Süd und Reutte Nord rund vier Stunden lang komplett gesperrt. Im Einsatz standen neben dem Roten Kreuz auch die Bergrettung Reutte mit fünf Kräften, die Feuerwehr Reutte mit sechs Fahrzeugen, die Polizeiinspektionen Reutte und Lermoos mit sieben Fahrzeugen und zwölf Kräften und ein Tatortbeamter des Kriminalassistenzdienstes.

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