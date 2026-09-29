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Serienräuber nach Post-Überfall geschnappt

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Die Wiener Polizei konnte einem Serienräuber das Handwerk legen und ihn nach einem Überfall festnehmen.
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Wien. Die Wiener Polizei konnte eine Raubserie im 23. Bezirk klären, die im Juli 2026 begann.

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Verdächtiger geständig

Ein Bosnier (22) überfiel im Zeitraum von Juli 2026 bis August 2026 zwei Tankstellen, einen Supermarkt und eine Postfiliale. Der 22-Jährige wurde am 25. August unmittelbar nach dem Überfall auf die Post von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität angehalten und festgenommen.

Der Verdächtige ging bei den Überfällen laut Polizei stets nach demselben Muster vor. Kurz vor Ladenschluss betrat er die Geschäftslokale maskiert und mit einer Pistole bewaffnet und forderte Bargeld. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst Raub, führte die Ermittlungen.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten sowohl Tatkleidung als auch die Tatwaffe sicher. Der Bosnier verweigerte zunächst jegliche Aussage, zeigte sich später jedoch geständig. Als Motiv gab er finanzielle Probleme an. Ein Großteil der Beute konnte von den Beamten sichergestellt werden. Der 22-Jährige befindet sich in Haft.

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