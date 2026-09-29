Darum spielt Ihr Handy am Samstag verrückt

Sirenprobe und AT-Alerts aufs Handy: Am Samstag wird das österreichische Alarmsystem getestet. Und: Mit der neuen ZIVA-App wird eine wichtige Lücke geschlossen.

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Wenn am Samstag, den 3. Oktober zwischen 12:00 und 13:00 Uhr die bundesweite Sirenenprobe stattfindet, ist das für viele ein vertrautes Ritual. Die Sirene macht uns auf eine Gefahr aufmerksam, das neue System AT-Alert schickt eine Textwarnung direkt aufs Handy.

Warnung aufs Handy

Viele Menschen erschreckt das immer wieder auf Neue. Auch wenn wir die Sirenenprobe seit unserer Kindheit kennen, vergessen wir von einem zum nächsten Jahr oft darauf und sind überrascht, wenn es losgeht. Das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert, das bei Notfällen, Krisen, Katastrophen und akuten Gefahren zur Information, Warnung und Alarmierung der Bevölkerung dient, gibt es erst seit einigen Jahren. Bei manchen älteren Handys und Betriebssystemen funktioniert es allerdings nicht. Daher kennen nicht alle Österreicher:innen den AT-Alert schon und wundern sich, wenn es plötzlich laut piepst und das Telefon scheinbar verrückt spielt.

Doch was passiert im nächsten Schritt?

Eine App, die hilft

Genau hier hakt der Österreichische Zivilschutzverband ein: "Warnen allein reicht nicht – die Menschen müssen auch wissen, was zu tun ist", erklärt Präsident Andreas Hanger. Die Lösung dafür heißt ZIVA. Die neue Zivilschutz-App soll unser ständiger digitaler Begleiter für Vorsorge und Sicherheit werden.

Das kann die App

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Während klassische Warnsysteme oft nur im akuten Moment greifen, setzt ZIVA viel früher an. Die App holt den Zivilschutz in den Alltag und hilft Ihnen , sich optimal auf Krisensituationen vorzubereiten – lange bevor eine Sirene ertönt.

Die wichtigsten Funktionen von ZIVA im Überblick:

Individuelle Vorsorge: Die App bietet maßgeschneiderte Empfehlungen und Checklisten, mit denen Sie Ihren Haushalt krisenfest machen können (z. B. beim Anlegen eines Notvorrats).

Die App bietet maßgeschneiderte Empfehlungen und Checklisten, mit denen Sie Ihren Haushalt krisenfest machen können (z. B. beim Anlegen eines Notvorrats). Warnungen in Echtzeit: Im Ernstfall liefert ZIVA aktuelle Warninformationen direkt auf Ihr Display.

Im Ernstfall liefert ZIVA aktuelle Warninformationen direkt auf Ihr Display. Ortsbezogene Sicherheit: Sie können in der App mehrere wichtige Aufenthaltsorte hinterlegen (beispielsweise den eigenen Wohnort, den Arbeitsplatz oder die Schule der Kinder) und werden gezielt für diese Regionen gewarnt.

Sie können in der App mehrere wichtige Aufenthaltsorte hinterlegen (beispielsweise den eigenen Wohnort, den Arbeitsplatz oder die Schule der Kinder) und werden gezielt für diese Regionen gewarnt. Konkrete Handlungsempfehlungen: Die App lässt Sie nach einer Warnung nicht allein, sondern gibt Ihnen klare, leicht verständliche Anweisungen, wie Sie sich und Ihre Familie schützen können.

Zusammenspiel der Warnsysteme

Mit der Einführung von ZIVA ist das österreichische Warnnetzwerk nun komplett. Die drei Säulen ergänzen sich im Ernstfall perfekt: Die Sirene holt uns aus dem Alltag und signalisiert hörbar: Achtung, es droht Gefahr! Der AT-Alert schickt die Erstinformation als laute Textnachricht auf alle kompatiblen Handys in der Gefahrenzone und die ZIVA-App liefert detaillierte Hintergründe und konkrete Handlunsanweisungen.