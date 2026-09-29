Spital
Bursch (12) auf E-Bike von Auto erfasst und verletzt
Vorarlberg. Ein zwölfjähriger E-Bike-Fahrer ist am frühen Montagnachmittag in Feldkirch beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, bog der Autofahrer um 13.25 Uhr von der L60 nach rechts in eine Firmeneinfahrt ein und kollidierte dabei mit dem auf dem Radweg fahrenden Kind.
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Der verletzte Bub wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Sowohl der Pkw als auch das E-Bike wurden durch die Kollision beschädigt.
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