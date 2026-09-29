Bursch (12) auf E-Bike von Auto erfasst und verletzt

Der 12-Jährige war auf einem Radweg unterwegs, als er von einem Pkw erfasst wurde.

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Vorarlberg. Ein zwölfjähriger E-Bike-Fahrer ist am frühen Montagnachmittag in Feldkirch beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, bog der Autofahrer um 13.25 Uhr von der L60 nach rechts in eine Firmeneinfahrt ein und kollidierte dabei mit dem auf dem Radweg fahrenden Kind.

Der verletzte Bub wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Sowohl der Pkw als auch das E-Bike wurden durch die Kollision beschädigt.