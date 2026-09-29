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1,86 Promille

Betrunkene E-Scooter-Lenkerin zwei Mal gestoppt

Verschwommene Frau mit Maske fährt auf einem E-Scooter durch eine Stadt.
© Getty Images
Die Polizei hielt die 42-Jährige binnen weniger Minuten zwei Mal an. Die E-Scooter-Fahrerin war betrunken und wurde mehrfach angezeigt.
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. Eine 42-Jährige war am Montag völlig betrunken mit ihrem E-Scooter auf einem Gehsteig in Wels unterwegs. Eine Verkehrsstreife wurde auf die Frau aufmerksam und stoppte sie.

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Mehrfach angezeigt

Bei der Kontrolle stellten die Cops deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Alkotest ergab 1,86 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Weil der E-Scooter augenscheinlich stärker motorisiert war, führten die Einsatzkräfte auch eine Rollentestung durch. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von 40 km/h gemessen.

Die Beamten entdeckten zudem mehrere Mängel am Gefährt und dokumentierten diese. Weil die Frau auch Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift zeigte, forderten sie die Einsatzkräfte zu einer klinischen Untersuchung auf. Diese verweigerte die 42-Jährige.

Nach Abschluss der Kontrolle informierte die Polizei die Frau über mehrere Anzeigen. Nur wenige Minuten später bemerkte dieselbe Verkehrsstreife die 42-Jährige erneut in der Nähe. Sie war wieder mit ihrem E-Scooter unterwegs. Die Verkehrssünderin wurde erneut kontrolliert und mehrfach angezeigt.

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