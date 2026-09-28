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27.000 Euro Schaden

Freier nach flottem Dreier betäubt und abgezockt

© Getty Images
Dem schlafenden Opfer wurde das eigene Handy zum Verhängnis. Die Prostituierten überwanden so die Gesichtserkennung und räumten via Handy-Banking-App 27.000 Euro ab.
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Wien. Mit einem teuren Happy-End endete für einen 34-jährigen Wiener ein flotter Dreier. Der 34-Jährige hatte sich am vergangenen Donnerstag über eine Internetseite zwei Sexarbeiterinnen in ein Hotel in Wien-Landstraße bestellt.

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Hinweise erbeten

Der Wiener bezahlte die Frauen, welche angeblich Alexandra und Iza heißen, für ihre Dienstleistungen und trank mit ihnen reichlich Alkohol. Daraufhin sei ihm schwindlig geworden - der 34-Jährige vermutet, dass ihm K.-o.-Tropfen verabreicht wurden.

Die beiden Prostituierten sollen daraufhin sein Handy genommen, ihm dieses vor sein Gesicht gehalten, um es zu entsperren und anschließend etwa 27.000 Euro auf verschiedene Konten überwiesen haben.

Die Frauen sind flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 62800 um Hinweise.

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