oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wut-Iraker (19)

»Rächer« mit Beil verwechselte Wohnung

OR
von
Ein Metallbeil mit Lochgriff liegt neben einem 30-cm-Lineal auf einer grauen Oberfläche.
© Polizei
Auf der Suche nach einem gewissen "Justin" - der ihn offenbar davor beleidigt oder ihn geschlagen hat - geriet ein wütender 19-Jähriger an die falsche Adresse. Und bedrohte einen völlig Unbeteiligten.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Bewaffnet mit einem Fleischerbeil begab sich der junge Iraker zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Razumofskygasse. Nachdem er wie ein Irrer angeklopft und der 26-jährige Mieter der Unterkunft geöffnet hatte (beide haben sich davor noch nie im Leben gesehen), platzte es aus dem ungebetenen Besucher sogleich heraus: "Wo ist Justin?".

Als der Bewohner bemerkte, dass der Bursche eine schnittige Waffe in der Jacke stecken hatte, schmiss er ihm die Tür vor der Nase zu. Fast wäre es dem Iraker gelungen, das mit ausgestrecktem Fuß zu unterbinden, der Rest spielte sich dann zum Glück bei geschlossener Tür ab.

Auch interessant

Bauernregel sagt jetzt schon das Weihnachts-Wetter voraus

Freier nach flottem Dreier betäubt und abgezockt

Zeitumstellung: Diese Menschen leiden am meisten

Beulschwinger war davor beim U-Bahn-Station bzw dem Einkaufszentrum in den Gasometern in Schlägerei verwickelt gewesen.
Beulschwinger war davor beim U-Bahn-Station bzw dem Einkaufszentrum in den Gasometern in Schlägerei verwickelt gewesen. © oe24

Immer fragte und schrie der jetzt das Fleischerbeil schwingende 19-Jährige nach "Justin", der hier aber definitiv und zwar nirgendwo im Haus nicht wohnt, da halfen auch vehemente "Nachfragen" - mehrmals schlug der Wütende mit dem Beil gegen die Tür und stocherte damit im Briefschlitz herum, bis er endlich kapierte, dass er sich in der Adresse geirrt hatte. Fluchend zog der "Rächer" von dannen.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 19-Jährige in einem nahegelegenen Park von der alarmierten Polizei angehalten werden. Das Fleischerbeil hatte er zuvor in eine Wiese geschmissen. Ein Polizeidiensthund fand es im Anschluss. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Das genaue Motiv bzw. wer mit "Justin" gemeint ist, ist bis dato unklar. Die Beamten konnten allerdings erhoben werden, dass der 19-Jährige einige Stunden zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit einer bisher unbekannten Gruppe bei den Gasometern gehabt haben soll, bei der er verletzt worden war. Die Ermittlungen sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Texanerin zwang Kinder zu Sex im Swingerclub

Hier warnt Türkei russischen Jet vor dem Abschuss

Führerschein: Die Zahlencodes erklärt

Mistkübel sammeln Smartphone-Daten

Teenie-Trio verwüstet Volksschule

Bauernregel sagt jetzt schon das Weihnachts-Wetter voraus

Freier nach flottem Dreier betäubt und abgezockt

Teenie-Duo (15 und 16) als brutale Taxiräuber gefasst

Lazio-Torjäger Immobile fällt wochenlang aus

»Rächer« mit Beil verwechselte Wohnung