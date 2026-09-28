Teenie-Trio verwüstet Volksschule

Zwei 13-Jährige und ein 16-Jähriger wurden noch am Tatort von der Polizei gefasst

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Bregenz/Dornbirn. Drei Minderjährige sind in der Nacht auf Sonntag in Dornbirn in ein Schulgebäude eingebrochen. Die beiden 13-Jährigen und der 16-Jährige wurden noch am Tatort von der Polizei gefasst. Während die beiden Jüngeren im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden, wurde der 16-Jährige in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen ihn liefen Ermittlungen wegen möglicher weiterer Straftaten, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit.

Das Trio stieg kurz nach 2.00 Uhr früh in das Gebäude der Volksschule Markt ein. Sie durchsuchten die Räume und brachen mehrere Kästen auf. Zudem schlugen die Teenager eine Zwischentür aus Glas mit einem Feuerlöscher und zwei Stühlen ein, um in ein Klassenzimmer zu gelangen. Eine Zeugin hatte den Einbruch beobachtet und die Exekutive verständigt. Diese hielt die drei Tatverdächtigen noch im bzw. direkt vor dem Gebäude an.