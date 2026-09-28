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Unscheinbare Ziffern

Führerschein: Die Zahlencodes erklärt

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Ein flüchtiger Blick auf den Führerschein reicht den meisten: Name, Foto und Gültigkeitsdatum stimmen. Doch auf der Rückseite der Scheckkarte verbergen sich kleine Zahlencodes, die es in sich haben.
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Die unscheinbaren Ziffernfolgen befinden sich auf der Rückseite des österreichischen Scheckkartenführerscheins im Feld 12. Diese Codes sind EU-weit standardisiert und geben Auskunft über spezifische Auflagen, Beschränkungen oder gesundheitliche Vorgaben, unter denen die Lenkberechtigung erteilt wurde. Besonders die Zahlenkombinationen rund um das Thema Sehhilfe führen im Alltag häufig zu Missverständnissen.

Die tückische Brillen-Falle

Der wohl häufigste Eintrag auf heimischen Führerscheinen beginnt mit der Ziffer "01" – dem Code für die Korrektur des Sehvermögens. Was viele nicht wissen: Der Gesetzgeber unterscheidet hier ganz strikt zwischen Brille und Kontaktlinse.

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Wer beispielsweise den Code 01.01 im Führerschein stehen hat, ist rechtlich dazu verpflichtet, beim Autofahren eine Brille zu tragen. Steigt diese Person im Alltag auf Kontaktlinsen um und setzt sich damit ans Steuer, begeht sie eine Verwaltungsübertretung – denn Kontaktlinsen erfüllen die Vorgabe des Codes 01.01 nicht.

Die Codes im Überblick

  • 01.01: Brille
  • 01.02: Kontaktlinsen
  • 01.05: Augenschutz
  • 01.06: Brille oder Kontaktlinse.
  • 01.07: Spezielle optische Hilfe.

Werden Autofahrer mit einer Auflage im Führerschein kontrolliert und halten sich nicht an die Vorgaben, versteht die Polizei keinen Spaß. Wer ohne die zwingend vorgeschriebene Sehhilfe fährt, muss mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen.

Die Geldstrafe wird individuell bemessen. Zudem greifen die Beamten oft zu drastischeren Mitteln zur Gefahrenabwehr: Sie können die Weiterfahrt umgehend untersagen und in bestimmten Fällen sogar den Fahrzeugschlüssel abnehmen, bis eine geeignete Sehhilfe besorgt wurde.

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