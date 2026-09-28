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Unfall bei Training

Bub (9) rammt mit E-Motocross Zuschauer: 4 Verletzte

Junge mit Schutzkleidung fährt auf einem Motocross-Bike über eine sandige Piste.
© Getty Images
Der kleine Unfalllenker sowie ein weiteres Kind und zwei Erwachsene wurden bei dem Crash verletzt.
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. Der schwere Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf einem Trainingsgelände einer Motocrossstrecke in Hinzenbach (Bezirk Eferding).

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Kind schwer verletzt

Ein Neunjähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr mit einem Elektro-Motocross, welches laut Angaben des Veranstalters extra für Kinder so eingestellt sei, dass eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschritten werden könne, am unteren Bereich der Strecke, wo sich auch der Zuschauerbereich befindet.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Bursch plötzlich von der Strecke ab und krachte gegen eine im Besucherbereich sitzende 72-Jährige und gegen einen 50-Jährigen. Anschließend kollidierte der Neunjährige mit einem Siebenjährigen, der sich ebenfalls im Zuschauerbereich befand.

Der kleine Motocross-Fahrer sowie der 50-Jährige und die Pensionistin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 7-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

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