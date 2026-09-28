Philips OneBlade Face & Body: Dieser Amazon-Bestseller kostet nur 40 Euro

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Bart trimmen, Konturen rasieren und auch die Körperpflege erledigen – statt dafür mehrere Geräte im Badezimmer zu benötigen, kombiniert der Philips OneBlade 360 Face & Body QP4631/65 gleich mehrere Funktionen. Aktuell ist das Modell bei Amazon im Angebot und stark nachgefragt. Mehr als 1.000 Exemplare wurden allein im vergangenen Monat gekauft.

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Philips OneBlade 360: Rasieren, trimmen und stylen mit einem Gerät

Der OneBlade ist längst mehr als ein klassischer Elektrorasierer. Dieses Modell ist als Bartschneider, Rasierer und Bodygroomer konzipiert und wird mit entsprechendem Zubehör geliefert.

Philips OneBlade 360 Face & Body mit App-Anbindung © Philips

Herzstück ist die 360-Technologie: Die flexible Klinge ist dafür ausgelegt, sich den Gesichtskonturen anzupassen. Für unterschiedliche Bartlängen gehört außerdem ein verstellbarer 5-in-1-Trimmaufsatz zum Set.

Wer den OneBlade auch für den Körper verwenden möchte, bekommt zusätzlich ein Körper-Kit. Ein Reiseetui ist ebenfalls dabei – praktisch, wenn Sie den Rasierer regelmäßig mit ins Fitnessstudio, auf Geschäftsreisen oder in den Urlaub nehmen.

Mit App-Anbindung für die persönliche Routine

Philips OneBlade 360 Face & Body mit App-Anbindung © Philips

Eine Besonderheit dieser Variante ist die App-Anbindung. Damit hebt sich das Modell von einfacheren OneBlade-Ausführungen ab und richtet sich vor allem an Nutzer, die ihre Pflege- und Styling-Routine digital unterstützen möchten.

Gerade die Kombination aus Gesicht und Körper macht das Set interessant: Statt Barttrimmer, Rasierer und Bodygroomer einzeln zu kaufen, erhalten Sie hier eine vielseitige Komplettlösung.

Bestseller Nr. 1 und mehr als 1.800 Bewertungen

Dass das Gerät bei Amazon gefragt ist, zeigen auch die Verkaufszahlen. Der Philips OneBlade 360 Face & Body ist aktuell Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Sets & Kits" und wurde im vergangenen Monat mehr als 1.000 Mal gekauft.

Dazu kommen bereits 1.829 Kundenbewertungen. Amazon kennzeichnet das derzeitige Angebot zudem ausdrücklich als "stark nachgefragt".

Stark nachgefragt: OneBlade-Komplettset jetzt bei Amazon im Angebot

Wenn Sie ohnehin einen neuen Barttrimmer oder Elektrorasierer suchen, lohnt sich deshalb aktuell ein Blick auf das Angebot. Mit 360-Klinge, 5-in-1-Trimmaufsatz, Körper-Kit, App-Anbindung und Reiseetui bekommen Sie ein umfangreich ausgestattetes OneBlade-Set für Gesicht und Körper.

Vor allem der Bestseller-Status, mehr als 1.800 Bewertungen und über 1.000 Käufe im vergangenen Monat zeigen, dass das Modell aktuell auf großes Interesse stößt.

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