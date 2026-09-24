Mähroboter ohne Begrenzungskabel über 350 Euro günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Rasenmähen gehört zu den Gartenarbeiten, die im Frühling und Sommer regelmäßig anstehen. Wer diese Aufgabe künftig lieber abgeben möchte, findet bei Amazon gerade ein besonders interessantes Angebot: Der MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ist aktuell um 35 Prozent reduziert. Statt der angegebenen UVP von 1.007,40 Euro kostet das Modell nur noch 654,46 Euro. Damit sparen Sie satte 352,94 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Spannende daran: Der Mähroboter kommt ohne Begrenzungskabel aus und ist für Rasenflächen von bis zu 500 Quadratmetern ausgelegt.

35 % Rabatt: MAMMOTION-Mähroboter für 654,46 Euro

Bei einer Anschaffung in dieser Preisklasse macht ein hoher Rabatt einen deutlichen Unterschied. Amazon kennzeichnet den MAMMOTION YUKA mini 2 500 derzeit als befristetes Angebot.

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel © MAMMOTION

Der Preis fällt dabei von der angegebenen UVP von 1.007,40 Euro auf 654,46 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 35 Prozent beziehungsweise 352,94 Euro.

Wer ohnehin darüber nachdenkt, für die kommende Gartensaison einen Mähroboter anzuschaffen, kann mit diesem Angebot also deutlich gegenüber der UVP sparen.

Kein Begrenzungskabel im Garten nötig

Einer der interessantesten Punkte ist die Navigation. Bei klassischen Mährobotern muss häufig zunächst ein Begrenzungskabel rund um die gewünschte Mähfläche verlegt werden. Der YUKA mini 2 500 benötigt laut Hersteller kein Begrenzungskabel.

Stattdessen setzt das Modell auf eine KI-gestützte TrueVision-Navigation. Dazu kommt eine automatische Mehrzonen-Kartierung. Das kann vor allem dann praktisch sein, wenn Ihr Garten aus mehreren Rasenbereichen besteht.

Die DropMow-Funktion soll den Einstieg zusätzlich vereinfachen: Roboter auf der gewünschten Fläche platzieren und den Mähvorgang starten, ohne zuvor eine klassische Begrenzungsinstallation vornehmen zu müssen.

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel © MAMMOTION

Für bis zu 500 m² und Steigungen bis 45 Prozent

Ausgelegt ist der YUKA mini 2 500 für Rasenflächen von bis zu 500 Quadratmetern. Laut Produktangaben bewältigt er außerdem Steigungen von bis zu 45 Prozent und besitzt einen 4,5-Ah-Akku.

Damit richtet sich das Modell vor allem an Gartenbesitzer, die eine automatisierte Lösung für kleinere bis mittelgroße Rasenflächen suchen und möglichst auf das Verlegen eines Begrenzungskabels verzichten möchten.

Auch die Bewertungen können sich sehen lassen

Bei Amazon kommt der Mähroboter derzeit auf 4,2 von 5 Sternen bei 128 Bewertungen. Gerade bei einem höherpreisigen Gartengerät können die bisherigen Erfahrungen anderer Käufer eine zusätzliche Orientierung vor dem Kauf bieten.

Mähroboter-Deal: Mehr als 350 Euro Ersparnis

Der Preis ist bei diesem Angebot definitiv der Hingucker: 654,46 Euro statt 1.007,40 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 352,94 Euro.

Dazu kommen Funktionen wie kabellose Begrenzung, KI-Navigation, automatische Mehrzonen-Kartierung und eine Flächenleistung von bis zu 500 Quadratmetern. Wenn Sie Ihren Rasen in der kommenden Saison nicht mehr selbst regelmäßig mähen möchten, ist dieses befristete Amazon-Angebot einen Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.