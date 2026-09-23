Fensterputzroboter im Check: Für wen lohnt sich die Anschaffung?

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Fensterputzen gehört für viele zu den Aufgaben, die gerne möglichst lange aufgeschoben werden. Erst müssen die Scheiben nass gemacht werden, dann wird gewischt und am Ende sind im Sonnenlicht doch wieder Streifen zu sehen. Besonders bei großen Fensterfronten kann daraus schnell ein kleines Wochenendprojekt werden. Genau hier sollen Fensterputzroboter Arbeit abnehmen. Ein neues Modell von Tosima verspricht mit automatischer Navigation, Sprühsystem und Kantenerkennung mehr Komfort – und ist bei Amazon aktuell 15 Prozent günstiger.

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Fenster putzen lassen, während Sie etwas anderes erledigen

Das Prinzip ist verlockend: Statt selbst mit Abzieher und Mikrofasertuch vor der Scheibe zu stehen, übernimmt ein kleines Gerät einen großen Teil der Arbeit. Der Tosima W5 haftet mithilfe seiner Saugkraft am Fenster und bewegt sich automatisch über die Glasfläche.

Tosima W5 Fensterputzroboter 6400Pa © Tosima

Das Modell verfügt über eine Saugkraft von bis zu 6.400 Pa, die sich laut Produktbeschreibung adaptiv anpasst. Eine intelligente Navigation soll dafür sorgen, dass sich der Roboter systematisch über die Fläche bewegt. Zusätzlich ist eine Kantenerkennung integriert.

Besonders interessant ist das bidirektionale Sprühsystem. Der Roboter kann die Scheibe während der Reinigung mit Flüssigkeit besprühen und anschließend darüberfahren. Damit sollen mehrere Arbeitsschritte möglichst automatisiert ablaufen.

Für wen lohnt sich ein Fensterputzroboter?

Nicht jeder Haushalt braucht automatisch einen Fensterroboter. Wer nur wenige kleine Fenster besitzt und diese schnell selbst putzt, wird mit dem klassischen Tuch vermutlich weiterhin gut zurechtkommen.

Spannender wird die Anschaffung jedoch, wenn Sie viele oder besonders große Glasflächen zu Hause haben. Bodentiefe Fenster, große Balkontüren oder breite Fensterfronten können beim manuellen Putzen einiges an Zeit beanspruchen.

Tosima W5 Fensterputzroboter 6400Pa © Tosima

Auch wenn Fensterputzen schlicht nicht zu Ihren Lieblingsaufgaben gehört, kann ein solches Gerät interessant sein. Während der Roboter arbeitet, können Sie sich anderen Dingen im Haushalt widmen – wobei das Gerät selbstverständlich entsprechend der Herstellerhinweise verwendet und beaufsichtigt werden sollte.

Gerade bei großen Fensterfronten interessant

Der größte Vorteil liegt weniger darin, dass Sie nie wieder etwas rund ums Fensterputzen machen müssen. Vielmehr kann Ihnen der Roboter einen besonders zeitaufwendigen Teil der Arbeit abnehmen.

Damit reiht sich der Fensterroboter in eine Kategorie von Haushaltshelfern ein, die wir bereits von Saug- und Wischrobotern kennen: Routinearbeiten werden zunehmend automatisiert. Ob sich die Investition lohnt, hängt deshalb vor allem davon ab, wie häufig und wie viele Flächen Sie reinigen möchten.

Neues 2026er-Modell aktuell 15 Prozent günstiger

Der Tosima W5 wird als verbesserte Version für 2026 angeboten und ist erst seit Kurzem bei Amazon erhältlich. Aktuell gibt es das schwarze Modell im befristeten Angebot für 154,27 Euro statt 181,50 Euro UVP.

Damit sparen Sie 27,23 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

Die bisherigen Bewertungen sehen vielversprechend aus: Der Fensterputzroboter steht aktuell bei 5,0 von 5 Sternen. Allerdings basiert diese Bewertung bislang lediglich auf 25 Rezensionen – aufgrund der noch überschaubaren Anzahl sollte sie entsprechend eingeordnet werden.

Komfort oder unnötiges Gadget?

Am Ende kommt es auf Ihren Haushalt an. Haben Sie nur drei oder vier kleine Fenster, dürften 154,27 Euro für einen Fensterputzroboter eher Luxus sein. Bei zahlreichen oder großen Glasflächen sieht die Rechnung schon anders aus: Hier kann ein automatischer Helfer vor allem Zeit und manuelle Arbeit sparen.

Mit 6.400 Pa Saugkraft, automatischer Navigation, Kantenerkennung und bidirektionalem Sprühsystem bringt der Tosima W5 dafür eine interessante Ausstattung mit.

Und wer die Anschaffung ohnehin ausprobieren wollte, bekommt aktuell zumindest einen Preisvorteil: Im befristeten Amazon-Angebot zahlen Sie 154,27 Euro und sparen gegenüber der UVP 27,23 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.