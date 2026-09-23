Dieser Akku-Staubsauger kostet bei Amazon nur 73 Euro

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Kabellos saugen, Tierhaare entfernen und zwischendurch einfach stehen lassen: Wer einen praktischen Akku-Staubsauger für den Alltag sucht, findet bei Amazon gerade ein interessantes Angebot. Der VACTechPro F02 Lite ist aktuell um satte 40 Prozent reduziert und kostet nur 72,98 Euro statt 121 Euro UVP.

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Ein guter Akku-Staubsauger kann die tägliche Reinigung deutlich unkomplizierter machen. Kein Kabel, das von Steckdose zu Steckdose wandern muss, und kein schweres Gerät, das erst aus dem Schrank geholt werden will. Genau hier setzt der VACTechPro F02 Lite an.

50 kPa Saugleistung und 550 Watt

Laut Hersteller arbeitet der kabellose Staubsauger mit 550 Watt und einer Saugleistung von bis zu 50 kPa. Damit ist das Modell für unterschiedliche Bereiche im Haushalt konzipiert – von Böden und Teppichen bis hin zu Tierhaaren.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Ein weiteres praktisches Detail ist das achtstufige Filtersystem. Gerade beim regelmäßigen Saugen sollen damit aufgenommene Partikel zuverlässig gefiltert werden.

Und wer seinen Staubsauger während des Putzens schon einmal umständlich an die Wand lehnen musste, dürfte sich über eine weitere Funktion freuen: Der F02 Lite ist selbststehend. Sie können ihn also zwischendurch abstellen, ohne ihn jedes Mal zurück in eine Halterung bringen zu müssen.

Amazon reduziert den Preis um 48 Euro

Besonders attraktiv wird der Akku-Staubsauger durch den aktuellen Deal. Die angegebene UVP liegt bei 121 Euro, im befristeten Amazon-Angebot kostet das Modell derzeit aber nur 72,98 Euro.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Damit sparen Sie 48,02 Euro beziehungsweise 40 Prozent. Für weniger als 73 Euro bekommen Sie somit einen kabellosen Staubsauger mit 550-Watt-Leistung, bis zu 50 kPa Saugleistung und achtstufigem Filtersystem.

Mehr als 4.000 Mal in einem Monat gekauft

Auch die Verkaufszahlen fallen auf: Laut Amazon wurde der VACTechPro F02 Lite mehr als 4.000 Mal im vergangenen Monat gekauft. Bei aktuell 387 Bewertungen erreicht er außerdem 4,6 von 5 Sternen.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Gerade wenn Sie einen Akku-Staubsauger für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen und dabei nicht weit über 100 Euro ausgeben möchten, ist der aktuelle Preis einen Blick wert.

Für unter 73 Euro statt 121 Euro

40 Prozent Rabatt und mehr als 48 Euro Ersparnis machen den aktuellen Amazon-Deal besonders interessant. Statt 121 Euro UVP zahlen Sie für den VACTechPro F02 Lite momentan nur 72,98 Euro.

Amazon kennzeichnet den Preis allerdings als befristetes Angebot. Wie lange der Rabatt verfügbar bleibt, ist nicht angegeben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.