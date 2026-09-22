Herbst-Kollektion: Tommy Hilfiger Polos jetzt 50% günstiger

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Ein Poloshirt gehört zu den Klassikern, die auch im Herbst in keiner gut sortierten Garderobe fehlen dürfen. Besonders spannend wird es, wenn ein Modell von Tommy Hilfiger plötzlich mehr als die Hälfte günstiger ist: Bei Amazon bekommen Sie das Essential Cotton Knitted Poloshirt aktuell für nur 47,60 Euro statt 100,74 Euro UVP.

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Ob unter einer Übergangsjacke, zum Blazer oder ganz klassisch zur Jeans: Poloshirts sind echte Allrounder und lassen sich gerade in der Übergangszeit vielseitig kombinieren. Das kurzärmelige Essential Cotton Knitted Poloshirt von Tommy Hilfiger passt deshalb perfekt in die Herbstgarderobe.

Mehr als 50 Euro sparen: Tommy Hilfiger für 47,60 Euro

Das eigentliche Highlight ist derzeit allerdings der Preis. Amazon hat das Tommy-Hilfiger-Polo im befristeten Angebot um satte 53 Prozent reduziert.

Statt der angegebenen UVP von 100,74 Euro zahlen Sie aktuell nur noch 47,60 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 53,14 Euro – Sie sparen also sogar mehr, als Sie momentan für das Poloshirt bezahlen.

Gerade wer sich für die neue Saison noch ein hochwertig wirkendes Basic sichern möchte, sollte sich den Deal daher genauer ansehen.

© Tommy Hilfiger

Ein Klassiker für Ihre Herbst-Looks

Das Schöne an einem Poloshirt: Sie können es sportlich, lässig oder etwas eleganter stylen. Kombinieren Sie es beispielsweise mit Jeans und Sneakern für einen unkomplizierten Alltagslook. Mit Chino, Loafern und einer leichten Jacke wirkt das Outfit direkt angezogener.

Für den Herbst lässt sich das Polo außerdem wunderbar unter Blousons, Lederjacken, Mänteln oder Übergangsjacken tragen. Damit ist es nicht nur ein Teil für warme Sommertage, sondern kann Sie auch durch die Übergangszeit begleiten.

Besonders praktisch: Das Modell ist in verschiedenen Farben erhältlich. So können Sie je nach Verfügbarkeit zu klassischen oder herbstlicheren Nuancen greifen und das Poloshirt passend zu Ihrer bestehenden Garderobe auswählen.

53 Prozent Rabatt machen den Deal besonders interessant

Der entscheidende Kaufanreiz bleibt aber der Rabatt: 47,60 Euro statt 100,74 Euro UVP sind für ein Tommy-Hilfiger-Polo ein attraktiver Preis – vor allem, wenn Sie gerade Ihre Herbstgarderobe auffrischen möchten.

Amazon kennzeichnet den Preis als befristetes Angebot. Wie lange die 53 Prozent Rabatt gelten und welche Farben und Größen zum reduzierten Preis verfügbar sind, kann sich daher kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.