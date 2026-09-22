10 Oral-B iO Aufsteckbürsten jetzt 43 % günstiger

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Wer eine elektrische Zahnbürste der Oral-B-iO-Serie verwendet, muss die Aufsteckbürsten regelmäßig austauschen – und genau dabei können Sie aktuell ordentlich sparen. Amazon bietet den 10er-Pack Oral-B iO "Ultimative Reinigung" derzeit für nur 40,33 Euro statt 70,58 Euro UVP an. Das entspricht satten 43 Prozent Rabatt.

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10 Original-Aufsteckbürsten für nur 4,03 Euro pro Stück

Gerade bei Produkten, die ohnehin regelmäßig nachgekauft werden müssen, kann sich ein größerer Vorrat lohnen. Im Set erhalten Sie zehn originale Oral-B iO Aufsteckbürsten in Schwarz. Umgerechnet zahlen Sie aktuell lediglich 4,03 Euro pro Bürstenkopf.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Ultimative Reinigung, Schwarz, 10 Stück © Oral-B

Besonders interessant ist die Ersparnis: Statt der angegebenen UVP von 70,58 Euro verlangt Amazon momentan nur 40,33 Euro. Damit bleiben 30,25 Euro mehr im Geldbeutel.

Amazon kennzeichnet den Deal zudem als "stark nachgefragt" – und auch die Verkaufszahlen sprechen für sich: Mehr als 10.000 Packungen wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt das Produkt die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Für die Oral-B iO entwickelt

Die Original-Aufsteckbürsten wurden speziell für elektrische Zahnbürsten der Oral-B-iO-Serie entwickelt. Oral-B bewirbt das Modell "Ultimative Reinigung" mit einer 360-Grad-Tiefenreinigung und Plaqueentfernung.

Wer bereits eine passende Oral-B-iO-Zahnbürste zu Hause hat, kann sich mit dem 10er-Pack direkt einen größeren Vorrat sichern und muss nicht ständig einzelne Bürstenköpfe nachbestellen.

Auch die Bewertungen fallen insgesamt positiv aus: Bei Amazon erreicht das Produkt 4,4 von 5 Sternen bei mehr als 17.000 Bewertungen.

Amazon-Deal spart Ihnen über 30 Euro

Der aktuelle Preis macht das Vorratspaket besonders spannend: 40,33 Euro statt 70,58 Euro UVP – eine Ersparnis von 30,25 Euro beziehungsweise 43 Prozent.

Oral-B iO Aufsteckbürsten Ultimative Reinigung, Schwarz, 10 Stück © Oral-B

Wer die Oral-B-iO-Aufsteckbürsten ohnehin regelmäßig verwendet, bekommt mit dem 10er-Pack somit nicht nur ausreichend Nachschub, sondern zahlt aktuell nur etwas mehr als vier Euro pro Bürstenkopf. Da das Angebot laut Amazon bereits stark nachgefragt ist, könnte sich ein Blick auf den Deal jetzt besonders lohnen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.