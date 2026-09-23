Die neuen Apple AirPods 5 sind jetzt für 150 Euro erhältlich

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Apple-Fans aufgepasst: Bei Amazon sind jetzt die neuen AirPods 5 erhältlich. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer bringen unter anderem aktive Geräuschunterdrückung, personalisiertes 3D Audio und Live-Übersetzung mit. Preislich starten die brandneuen Apple-Kopfhörer bei 150,25 Euro.

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Wer ohnehin über neue AirPods nachdenkt, dürfte bei diesem Amazon-Neuzugang genauer hinsehen. Die Apple AirPods 5 werden dort als "Neu auf Amazon" geführt und kombinieren das bekannte kabellose Konzept mit mehreren interessanten Funktionen.

AirPods 5: ANC und personalisiertes 3D Audio

Zu den spannendsten Ausstattungsmerkmalen gehört die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Damit sollen störende Umgebungsgeräusche reduziert werden – praktisch etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Büro oder auf Reisen.

Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer © Apple

Für ein räumlicheres Hörerlebnis steht zudem personalisiertes 3D Audio zur Verfügung. Im Inneren arbeitet Apples H2 Chip.

Ebenfalls an Bord ist laut Produktbeschreibung eine Live-Übersetzungsfunktion. Geladen werden die AirPods über das mitgelieferte USB-C-Ladecase – ein zusätzliches proprietäres Ladekabel ist damit nicht erforderlich.

Brandneu für 150,25 Euro

Besonders interessant: Amazon listet die AirPods 5 aktuell für 150,25 Euro. Eine UVP oder prozentuale Reduzierung wird in den vorliegenden Angebotsdaten allerdings nicht ausgewiesen. Von einem klassischen Rabatt lässt sich daher noch nicht sprechen.

Für alle, die gezielt die neue Generation möchten, ist der Preis dennoch spannend: Sie bekommen die brandneuen AirPods 5 mit ANC für rund 150 Euro und müssen nicht direkt zu einem deutlich teureren Pro-Modell greifen.

Spannender Neuzugang für Apple-Fans

Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer © Apple

Mit ANC, H2 Chip, personalisiertem 3D Audio, Live-Übersetzung und USB-C-Ladecase bringen die AirPods 5 einige Funktionen mit, die gerade für den täglichen Einsatz interessant sind.

Da das Modell laut Amazon erst im vergangenen Monat neu ins Sortiment aufgenommen wurde, ist die Zahl der Rezensionen derzeit noch entsprechend klein. Der angezeigte Wert von 5,0 Sternen basiert aktuell lediglich auf einer Bewertung und ist daher noch nicht besonders aussagekräftig.

Wer die neue AirPods-Generation ausprobieren möchte, findet sie bei Amazon derzeit für 150,25 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.