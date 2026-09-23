Smart statt teuer: Dieser Fitness-Ring kostet bei Amazon nur 55 Euro

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Fitness-Tracker müssen längst nicht mehr wie eine klassische Smartwatch aussehen. Wer seine Aktivitäten lieber unauffällig am Finger erfassen möchte, kann zu einem Smart Ring greifen. Bei Amazon gibt es aktuell ein Modell von ZBNMY für nur 55,16 Euro – mit Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, Schrittzähler und bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit. Besonders interessant: Für die Nutzung fällt laut Anbieter keine Abonnementgebühr an.

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Smart Rings gehören zu den spannendsten Wearable-Trends. Statt eines Displays am Handgelenk steckt die Technik in einem schlichten Ring, der sich deutlich dezenter in den Alltag integrieren lässt. Das Modell von ZBNMY ist sowohl für Damen als auch für Herren gedacht und verbindet Fitness- und Gesundheitsfunktionen mit einem minimalistischen Design.

Herzfrequenz, Schlaf und Schritte direkt am Finger

Smart Ring für Damen Herren, Keine Abonnementgebühr © ZBNMY

Trotz seiner kompakten Größe bringt der Smart Ring mehrere Funktionen mit, die man sonst von klassischen Fitness-Trackern kennt. Laut Produktbeschreibung können Sie damit unter anderem Ihre Herzfrequenz erfassen, Ihren Schlaf überwachen und Ihre täglichen Schritte zählen.

Damit eignet sich der Ring für alle, die einen Überblick über ihre täglichen Aktivitäts- und Fitnessdaten behalten möchten, aber nicht ständig eine Smartwatch tragen wollen.

Das Modell ist zudem wasserdicht und sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel.

Wichtig: Die erfassten Gesundheits- und Fitnessdaten dienen der persönlichen Orientierung und ersetzen keine medizinische Untersuchung oder Diagnose.

Bis zu sieben Tage Akku – und kein Abo

Ein besonders interessantes Detail ist die angegebene Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen. Sie müssen den Ring damit laut Anbieter nicht jeden Abend wieder ans Ladegerät hängen.

Auch bei den laufenden Kosten soll das Modell punkten: Für die Nutzung wird laut Angebot keine Abonnementgebühr verlangt. Gerade wenn Sie Ihre Fitnessdaten längerfristig verfolgen möchten, kann das ein entscheidender Vorteil sein.

Amazon reduziert den Smart Ring auf 55,16 Euro

Auch der aktuelle Preis macht den Ring interessant. Regulär wurde das Modell zuletzt für 64,90 Euro angeboten, im befristeten Amazon-Angebot zahlen Sie momentan nur 55,16 Euro.

Das entspricht einem Rabatt von 15 Prozent und einer Ersparnis von 9,74 Euro.

Damit bekommen Sie für etwas mehr als 55 Euro einen Smart Ring mit Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung, Schrittzählung und einer angegebenen Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen – ohne zusätzliche Abo-Gebühr.

Smart Ring für Damen Herren, Keine Abonnementgebühr © ZBNMY

Unauffällige Alternative zur Smartwatch

Gerade für Menschen, die am Handgelenk lieber eine klassische Uhr tragen oder beim Schlafen keine größere Smartwatch verwenden möchten, kann ein Fitness-Ring eine interessante Alternative sein. Er ist klein, dezent und soll die wichtigsten Aktivitätsdaten trotzdem erfassen.

Auch die bisherigen Amazon-Bewertungen fallen positiv aus: Das Modell erreicht aktuell 4,7 von 5 Sternen bei 101 Rezensionen.

Für 55,16 Euro statt 64,90 Euro ist der Smart Ring deshalb aktuell einen Blick wert – besonders, wenn Sie die Technik erst einmal ausprobieren möchten, ohne direkt deutlich mehr für ein Wearable auszugeben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.