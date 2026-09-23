Dunkel, aber gemütlich: Die besten Outdoor-Leuchten für Balkon und Terrasse

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Wenn die Tage kürzer werden, müssen Balkon, Terrasse und Garten noch lange nicht in der Dunkelheit verschwinden. Die richtige Außenbeleuchtung sorgt nicht nur für bessere Sicht, sondern kann den Outdoor-Bereich am Abend erst richtig gemütlich machen. Besonders praktisch: Bei Amazon sind aktuell gleich mehrere beliebte Outdoor-Leuchten reduziert – von Solarleuchten mit Bewegungsmelder bis zur modernen Wandleuchte.

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Ob Sie den Weg zur Haustür beleuchten, Ihre Terrasse stimmungsvoller gestalten oder dunkle Ecken rund um Haus und Garage besser ausleuchten möchten: Wir haben drei interessante Modelle gefunden, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken – und aktuell schon ab 17,14 Euro erhältlich sind.

1. Für Einfahrt & Haustür: INTELAMP Solarlampe mit Bewegungsmelder

Wer nicht nur Atmosphäre, sondern vor allem mehr Licht rund ums Haus möchte, sollte sich die Solarlampe von INTELAMP ansehen. Das Modell erreicht laut Hersteller bis zu 1.200 Lumen und verfügt über 108 LEDs.

INTELAMP Solarlampen für Außen mit Bewegungsmelder 1200LM [Energieklasse A] © INTELAMP

Besonders praktisch sind die drei verstellbaren Leuchtenköpfe. Dadurch können Sie das Licht gezielter in verschiedene Richtungen lenken. Hinzu kommen zwei Sensoren mit einem Erfassungswinkel von 180 Grad. Das macht die Leuchte beispielsweise für Garage, Hof, Stufen oder Haustür interessant.

Da die Lampe solarbetrieben ist, eignet sie sich außerdem für Bereiche, an denen Sie nicht ohne Weiteres eine Stromversorgung zur Verfügung haben. Mit IP65 ist das Modell laut Hersteller gegen Wettereinflüsse geschützt.

Bei Amazon erhält die INTELAMP-Leuchte 4,6 von 5 Sternen bei 1.341 Bewertungen. Mehr als 100 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft.

Der Deal: Statt 48,40 Euro UVP zahlen Sie im befristeten Angebot aktuell 40,16 Euro. Das entspricht 17 Prozent Rabatt und 8,24 Euro Ersparnis.

2. Für gemütliche Wege & Beete: 6 Peasur Solar-Bodenleuchten für 17,14 Euro

Sie möchten Ihren Garten oder Ihre Terrasse lieber mit kleinen Lichtakzenten verschönern? Dann sind die Solar-Bodenleuchten von Peasur eine günstige Möglichkeit.

Peasur Solar Bodenleuchten Aussen 6 Stück Warmweiß [Energieklasse E] © Peasur

Im Set bekommen Sie sechs warmweiße Solarleuchten mit jeweils acht LEDs. Sie können beispielsweise entlang eines Gartenwegs, rund um die Terrasse, am Rasen oder zwischen Blumen und Pflanzen platziert werden. Gerade warmweißes Licht kann draußen für eine deutlich wohnlichere Atmosphäre sorgen.

Da die Leuchten mit Solarenergie arbeiten, müssen Sie nicht erst Kabel quer durch den Garten verlegen. Zudem werden sie als wetterfest angeboten.

Preislich ist dieses Set unser Schnäppchen in der Auswahl: Amazon verlangt derzeit 17,14 Euro statt 24,19 Euro UVP. Sie sparen damit 29 Prozent beziehungsweise 7,05 Euro. Auf eine einzelne Leuchte heruntergerechnet sind das gerade einmal 2,86 Euro pro Stück.

Auch bei Amazon scheint das Set gut anzukommen: Mehr als 1.000 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, hinzu kommen 4,6 von 5 Sternen bei 702 Bewertungen und die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

3. Für den modernen Look: K-Bright Außenwandleuchte für 23,99 Euro

Sie möchten keine sichtbaren Solarleuchten im Beet, sondern eine fest installierte und gleichzeitig moderne Beleuchtung? Dann könnte die K-Bright Außenwandleuchte in Anthrazit besser zu Ihrem Zuhause passen.

K-Bright 12W Außenlampe Auf und ab Einstellbarer Lichtstrahl, Anthrazit [Energieklasse F] © K-Bright

Die 12-Watt-Leuchte strahlt ihr Licht nach oben und unten ab. Der Lichtstrahl lässt sich zudem einstellen, wodurch an der Wand ein dekorativer Lichteffekt entstehen kann. Mit 3.000 Kelvin erzeugt sie warmweißes Licht.

Das schlichte Anthrazit-Gehäuse besteht laut Produktbeschreibung aus Aluminium und die Leuchte ist nach IP65 gegen Wettereinflüsse geschützt. Dadurch kommt sie beispielsweise an der Hauswand, neben dem Eingang oder auf der Terrasse infrage.

Auch hier gibt es momentan einen Rabatt: Statt 30,24 Euro UVP kostet die Wandleuchte im befristeten Amazon-Angebot 23,99 Euro. Sie sparen 21 Prozent beziehungsweise 6,25 Euro.

Mit 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 3.100 Bewertungen kann das Modell außerdem bereits zahlreiche Rezensionen vorweisen. Mehr als 300 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft.

So finden Sie die passende Outdoor-Leuchte

Welche der drei Leuchten für Sie interessant ist, hängt vor allem davon ab, was Sie erreichen möchten. Für dunkle Eingänge, Einfahrten oder die Garage bietet die INTELAMP-Leuchte mit Bewegungsmelder und bis zu 1.200 Lumen die passenden Funktionen. Möchten Sie dagegen Gartenwege, Beete oder die Terrasse gemütlicher gestalten, bekommen Sie mit dem Peasur-6er-Set für 17,14 Euro gleich mehrere Lichtquellen zum kleinen Preis. Die K-Bright-Wandleuchte wiederum eignet sich für alle, die funktionales Licht mit einem modernen Up-and-down-Lichteffekt verbinden möchten.

Das Beste: Für keines der drei Modelle müssen Sie derzeit tief in die Tasche greifen. Die Angebote starten bei 17,14 Euro, die höchste Ersparnis liegt bei 29 Prozent. So können Sie Balkon, Terrasse und Garten rechtzeitig für die dunkleren Abende fit machen – und dabei noch sparen.

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