Tage werden kürzer: Dieser Tageslichtwecker soll das Aufstehen leichter machen

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Der Wecker klingelt, draußen ist es noch dunkel und eigentlich möchte man sich nur noch einmal umdrehen. Gerade wenn die Tage im Herbst und Winter kürzer werden, fällt das morgendliche Aufstehen vielen schwerer. Ein Tageslichtwecker kann hier für eine angenehmere Morgenroutine sorgen: Statt Sie abrupt aus dem Schlaf zu reißen, simuliert er einen Sonnenaufgang und bringt nach und nach mehr Licht ins Schlafzimmer. Bei Amazon gibt es aktuell ein interessantes Modell von DOUMOSH mit 30 Prozent Rabatt.

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30 Prozent günstiger: Tageslichtwecker für 60,49 Euro

Der DOUMOSH Tageslichtwecker kostet im befristeten Amazon-Angebot aktuell 60,49 Euro statt 86,71 Euro UVP. Damit sparen Sie 26,22 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

Das Modell kommt bei bisherigen Käufern ebenfalls gut an: Der Tageslichtwecker erreicht derzeit 4,5 von 5 Sternen. Mehr als 50 Exemplare wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft.

DOUMOSH Tageslichtwecker mit Sonnenaufgang & White Noise Machine © DOUMOSH

Mit Sonnenaufgang angenehmer in den Tag starten

Das Herzstück des Weckers ist die Sonnenaufgangsfunktion. Sie soll den Morgen nicht mit einem plötzlichen schrillen Alarm beginnen lassen, sondern mit Licht, das einen Sonnenaufgang simuliert.

Gerade in den dunkleren Monaten kann das eine schöne Ergänzung auf dem Nachttisch sein. Statt morgens direkt das grelle Deckenlicht einschalten zu müssen, beginnt der Tag mit einer schrittweisen Lichtstimmung.

Praktisch: Das Licht lässt sich dimmen, sodass Sie den Wecker auch als Nachtlicht verwenden können. Auch das Display ist dimmbar – besonders angenehm, wenn Sie nachts möglichst wenig störendes Licht im Schlafzimmer haben möchten.

DOUMOSH Tageslichtwecker mit Sonnenaufgang & White Noise Machine © DOUMOSH

Nicht nur Wecker: 20 Schlafklänge und White Noise

Der DOUMOSH ist außerdem als White Noise Machine konzipiert und bietet insgesamt 20 verschiedene Schlafklänge. Damit lässt er sich nicht nur morgens, sondern auch am Abend in die Schlafroutine integrieren.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Schlafenszeit-Erinnerung. Wer abends regelmäßig die Zeit vergisst und dann doch wieder länger wach bleibt als geplant, bekommt damit eine kleine Erinnerung, langsam zur Ruhe zu kommen.

Optisch unterscheidet sich das Modell zudem von vielen klassischen Digitalweckern: Das Stoff-Design sorgt für einen wohnlicheren Look und lässt den Tageslichtwecker weniger technisch wirken.

DOUMOSH Tageslichtwecker mit Sonnenaufgang & White Noise Machine © DOUMOSH

Für dunkle Herbstmorgen besonders interessant

Wer morgens ohnehin problemlos aus dem Bett springt, braucht vermutlich keinen neuen Wecker. Wenn Ihnen das Aufstehen an dunklen Herbst- und Wintertagen jedoch zunehmend schwerfällt, könnte ein Tageslichtwecker eine interessante Ergänzung für Ihre Morgenroutine sein.

Mit Sonnenaufgangsfunktion, dimmbarem Licht und Display, 20 Schlafklängen sowie Schlafenszeit-Erinnerung kombiniert das DOUMOSH-Modell gleich mehrere Funktionen für Abend und Morgen.

Und aktuell ist der Zeitpunkt für einen Kauf besonders interessant: Bei Amazon zahlen Sie im befristeten Angebot 60,49 Euro statt 86,71 Euro – und sparen damit 30 Prozent beziehungsweise 26,22 Euro.

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