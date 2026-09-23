Full-Body-Workout für zu Hause: Dieses Rudergerät ist Bestseller

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Keine Lust auf überfüllte Fitnessstudios, lange Anfahrtswege oder Training bei schlechtem Wetter? Dann könnte sich ein Blick auf dieses Amazon-Angebot lohnen. Das Dripex Rudergerät für zu Hause bringt das Training direkt ins Wohnzimmer und lässt sich dank 16 Widerstandsstufen an unterschiedliche Trainingsniveaus anpassen. Aktuell ist das magnetische Rudergerät zudem 22 Prozent günstiger erhältlich.

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Amazon reduziert das Rudergerät um mehr als 40 Euro

Statt einer UVP von 181,50 Euro zahlen Sie im befristeten Angebot aktuell nur 141,13 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 40,37 Euro beziehungsweise 22 Prozent.

Für ein größeres Fitnessgerät ist das ein durchaus interessanter Preis. Auch die bisherigen Bewertungen fallen positiv aus: Das Dripex Rudergerät kommt bei über 900 Rezensionen auf 4,5 von 5 Sternen. Mehr als 50 Stück wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft.

16 Widerstandsstufen für das Training zu Hause

Das Rudergerät arbeitet mit einem magnetischen Widerstandssystem und bietet insgesamt 16 Widerstandsstufen. Dadurch können Sie die Intensität an Ihr persönliches Trainingslevel anpassen und bei Bedarf schrittweise steigern.

Die Konstruktion verfügt über verbesserte Doppelschienen und ist für eine Belastung von bis zu 160 Kilogramm ausgelegt. Gleichzeitig soll das Gerät vergleichsweise leise arbeiten – ein wichtiger Punkt, wenn Sie beispielsweise morgens oder abends trainieren möchten, ohne gleich die ganze Wohnung zu beschallen.

Dripex Rudergerät für Zuhause, Magnetisches Rudergerät bis 160kg Belastbar © Dripex

Trainingsdaten direkt auf dem Display

Damit Sie während des Trainings nicht völlig nach Gefühl rudern müssen, ist ein LCD-Monitor integriert. Zusätzlich lässt sich das Gerät über Bluetooth mit einer App verbinden. Wer seine Workouts gerne digital begleitet, bekommt damit eine weitere Möglichkeit, das Training zu verfolgen.

Besonders praktisch für Wohnungen: Das Rudergerät ist platzsparend konzipiert. Damit richtet es sich auch an alle, die gerne zu Hause trainieren möchten, aber keinen eigenen Fitnessraum zur Verfügung haben.

Eine interessante Alternative zum Fitnessstudio

Ein Rudergerät kann besonders spannend sein, wenn Sie ein Trainingsgerät suchen, das sich unkompliziert in Ihre eigene Fitnessroutine integrieren lässt. Statt nach Feierabend noch ins Fitnessstudio zu fahren, können Sie Ihr Training direkt zu Hause absolvieren – unabhängig von Öffnungszeiten und Wetter.

Dripex Rudergerät für Zuhause, Magnetisches Rudergerät bis 160kg Belastbar © Dripex

Mit 16 Widerstandsstufen, Bluetooth-Verbindung, LCD-Monitor, Doppelschienen und einer Belastbarkeit bis 160 Kilogramm bringt das Dripex-Modell dafür eine umfangreiche Ausstattung mit.

22 Prozent Rabatt: Jetzt für 141,13 Euro

Vor allem der aktuelle Preis macht das Angebot interessant. 40,37 Euro sparen Sie derzeit gegenüber der angegebenen UVP und bekommen das Rudergerät für 141,13 Euro statt 181,50 Euro.

Wer sein Home-Gym für Herbst und Winter aufrüsten oder endlich mit regelmäßigem Training zu Hause beginnen möchte, bekommt hier also eine Gelegenheit, beim Kauf eines größeren Fitnessgeräts ordentlich zu sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.