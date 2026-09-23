Diese XXL-Heißluftfritteuse kostet bei Amazon nur 52 Euro

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Eine Heißluftfritteuse gehört für viele mittlerweile zur Grundausstattung in der Küche – besonders praktisch wird es, wenn auch größere Portionen hineinpassen. Genau hier kommt die Russell Hobbs Satisfry XXL ins Spiel. Mit einem Fassungsvermögen von 8,3 Litern, neun Programmen und Platz für eine Pizza mit bis zu 26 Zentimetern Durchmesser ist sie auch für Familien oder größere Portionen interessant. Aktuell bekommen Sie das Modell bei Amazon außerdem deutlich günstiger.

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25 Prozent Rabatt auf die Russell Hobbs Satisfry XXL

Das Angebot kann sich sehen lassen: Statt 70,58 Euro kostet die Heißluftfritteuse aktuell nur 52,93 Euro. Sie sparen damit 17,65 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

Und offenbar kommt der Deal gut an: Amazon kennzeichnet das Angebot als "stark nachgefragt" und führt das Modell als "Amazons Tipp". Mehr als 300 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft. Bei über 2.700 Bewertungen erreicht die Heißluftfritteuse zudem 4,6 von 5 Sternen.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, Satisfry 8,3 L, 9 Programme © Russell Hobbs

8,3 Liter: Hier passt auch eine ganze Pizza hinein

Besonders interessant ist die Größe. Mit 8,3 Litern Fassungsvermögen bietet die Satisfry XXL reichlich Platz und eignet sich damit auch, wenn Sie nicht nur eine kleine Portion Pommes zubereiten möchten. Selbst eine Pizza mit bis zu 26 Zentimetern Durchmesser findet darin Platz.

Insgesamt stehen neun Programme zur Verfügung. Die integrierte Rapid-Air-Technologie ermöglicht die Zubereitung mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl. Damit lassen sich verschiedenste Gerichte unkompliziert in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, Satisfry 8,3 L, 9 Programme © Russell Hobbs

Auch die Reinigung soll möglichst unkompliziert bleiben

Nach dem Essen wartet bekanntlich der weniger schöne Teil: die Reinigung. Praktisch ist deshalb, dass der Korb der Russell-Hobbs-Heißluftfritteuse spülmaschinengeeignet ist. Gerade wenn das Gerät regelmäßig zum Einsatz kommt, kann das im Alltag einiges an Arbeit sparen.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, Satisfry 8,3 L, 9 Programme © Russell Hobbs

Für 52,93 Euro ein interessanter XXL-Deal

Wer ohnehin über den Kauf einer größeren Heißluftfritteuse nachdenkt, sollte sich das aktuelle Angebot genauer ansehen. 8,3 Liter Fassungsvermögen, neun Programme und ein Preis von nur 52,93 Euro machen die Russell Hobbs Satisfry XXL derzeit besonders interessant.

Vor allem der Rabatt ist attraktiv: 25 Prozent beziehungsweise 17,65 Euro Ersparnis gegenüber dem angegebenen Statt-Preis. Da Amazon das Angebot bereits als "stark nachgefragt" kennzeichnet, könnte sich ein schneller Blick auf den Deal lohnen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.